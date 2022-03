Dariya Zarivna, consilier de presă al președintelui Zelenski, a fost citată miercuri de agenția de presă Interfax din Ucraina spunând: „Ivan Fedorov a fost eliberat din captivitatea rusă. Pentru el, Rusia a primit nouă soldați capturați care s-au născut în 2002 și 2003. Aceștia sunt, de fapt, copii”, a spus Dariya Zarivna, consilier de presă al cabinetului lui Zelenski, citată de Interfax.

Ucraina acuzase Rusia că l-a răpit pe Fedorov, vinerea trecută. Imaginile de pe camerele de supraveghere par să-i arate pe soldații ruși defilând cu primarul capturat pe străzile din centrul orașului.

Zelenski a confirmat că Fedorov a fost eliberat miercuri seară:

„Am vorbit cu el azi. Armata rusă l-a răpit pe 11 martie, încercând să-l convingă să colaboreze. Dar omul nostru a rezistat. Nu a cedat. Așa cum toți îndurăm. Voi toti. Așa cum niciunul nu renunțăm. Pentru că suntem ucraineni. Și mereu îi protejăm pe ai noștri”, a transmis Zelenski.

Перше відео звільненого з полону російських окупантів міськголови Мелітополя Івана Федорова ??



«Дякую кожному мелітопольцю, який безстрашно відстоює свою позицію!»



First video of the mayor of Melitopol Ivan Fedorov, who was recently released from russian captivity pic.twitter.com/ZbC0LFYQ1u