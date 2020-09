„Dragi cetățeni, Ziua de 27 septembrie 2020 a fost un examen pentru mine, pe care l-am promovat cu ajutorul dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o prin votul dumneavoastră și totodată tuturor celor care ați ieșit la vot și ați arătat că vă pasă de viitorul Comunei Mogoșești-Siret. Mi-ați înmânat al cincilea mandat de primar și vă mărturisesc că sunt deosebit de onorat. Votul dumneavoastră oglindește dorința de a continua împreună cu implicare și profesionalism, munca de reconstrucție și modernizare a Comunei Mogoșești-Siret”, a transmis Damian Butnariu pentru Jurnalul Regional.

Damian Butnariu a fost exclus din PNL după scandalul amoros și a candidat ca independent și a reușit să câștige un nou mandat, potrivit unor surse politice.

Butnariu e primarul care, la finalul lunii ianuarie, a recunoscut public că a plătit pentru sex cu minore, 100 de lei, chiar în sediul primăriei. Una dintre adolescente fusese răpită de la școală în aceeași zi. S-a întâmplat în urmă cu 13 ani, dar totul a ieșit la iveală când dosarul unor proxeneți a ajuns în instanță, la Iași.



Acesta a recunoscut, într-o declaraţie la DIICOT, că a făcut sex cu două minore, în sediul Primăriei, plătind pentru serviciile sexuale 100 de lei unui proxenet.

Declaraţia judiciară a menţinută de Butnariu şi în timpul unui proces de proxenetism în care mai multe persoane au fost condamnate. Proxenetul pe care l-a plătit primarul a fost condamnat la 15 ani de închisoare.

„În an electoral, este normal să fii atacat mediatic de către toţi cei care tânjesc la funcţia ta. M-am trezit astăzi, personaj principal într-o poveste, veche şi incheiată de 13 ani, în care am avut calitatea de martor. Eu sunt mândru cu ceea ce am realizat, în calitate de primar pentru comunitatea mea din 2004 încoace şi am şi puterea de a recunoaşte in faţa lui Dumnezeu şi a instanţelor de judecată atunci când greşesc”, a explicat Butnariu.

Damian Butnariu este acum la al cincilea mandat.

