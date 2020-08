Primarul ieșean care a întreținut relații sexuale cu adolescente traficate candidează din nou

Butnariu e primarul care, la finalul lunii ianuarie, a recunoscut public că a plătit pentru sex cu minore, 100 de lei, chiar în sediul primăriei. Una dintre adolescente fusese răpită de la școală în aceeași zi. S-a întâmplat în urmă cu 13 ani, dar totul a ieșit la iveală când dosarul unor proxeneți a ajuns în instanță, la Iași.

”Dacă se constată că eu am greșit, să fiu condamnat. Eu nu am condamnare, eu am fost în calitate de martor”, se justifica primarul, într-un dialog cu reporterii ziarului. Primarul Damian Butnariu este doar martor în procesul de proxenetism.

Am fost la Mogoșești, localitatea unde primarul a plătit ca să facă sex cu minore, chiar în sediul primăriei. Sătenii îl apără: ”El e Trump al nostru!”

Slogan: “Să nu uităm trecutul”

Acum, Butnariu, primar al comunei încă din 2004, s-a decis să candideze din nou. Pe afișul său electoral, edilul le propune cetățenilor să nu uite trecutul!

Reprezentanții a patru filiale de partide din localitate spun că el este susținut în continuare de PNL.

Materialele de campanie, copy-paste PNL, partidul nu explică de ce nu are candidat în comună

Liderul Organizatiei Județene PNL Iași, Costel Alexe, nu s-a arătat deranjat de cromatica asemănătoare folosită de Butnariu în materialele sale de campanie și nici nu a dat vreo explicație pentru faptul că partidul nu are un candidat propriu în comună, situație unicat în Iași.

Sunt cu bun-simț, dar oamenii m-au determinat, printr-o mișcare comună, să candidez. Damian Butnariu, pentru G4Media:

El a negat orice legătură cu vreun partid politic, deși spune că ”am primit multe oferte”.

Foto: G4Media





