„La Ploiești s-a construit prost și urât”

Edilul a precizat, luni, în cadrul conferinței „Orașul meu – Acasă și la birou”, organizată de News.ro, că deși Ploieștiul are companii mari, cu numeroși angajați, calitatea vieții este una scăzută, relatează Profit.ro.

„La Ploiești, de foarte mulți ani, s-a construit prost și urât, ceea ce în mod normal aș spune că sunt niște ghetouri, chiar dacă sunt blocuri noi.(…) Din păcate, până acum a pierdut competiția cu modernizarea și cu celelalte primării reședință de județ”, a precizat primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu.

Ploieștiul a ajuns „un oraș în ruină”

El afirmă că în cartierele rezidențiale ridicate în Ploiești nu sunt școli și nici platforme de colectare a deșeurilor. Edilul spune că se poate vorbi „de probleme extrem de grave, de supraaglomerare și chiar de blocarea activității” în unele școli situate în preajma cartierelor nou construite.

Mihai Polițeanu a explicat de ce Ploieștiul a ajuns „un oraș în ruină”.

„În Ploiești s-a construit ca în vestul sălbatic și cu totală lipsă de responsabilitate”, mai adaugă edilul.

Imagini de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Motivul pentru care sora actriței nu a venit să o conducă pe ultimul drum
Știri România 14:10
Imagini de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Motivul pentru care sora actriței nu a venit să o conducă pe ultimul drum
Ce comandă străinii la singurul restaurant cu specific românesc din Luxemburg. Patronul Iulian Dumitrescu: „Toți sunt mulțumiți"
Știri România 13:00
Ce comandă străinii la singurul restaurant cu specific românesc din Luxemburg. Patronul Iulian Dumitrescu: „Toți sunt mulțumiți”
Au început filmările pentru Tătuțu', sezonul 3. Anunțul făcut de Anghel Damian: „E mai mult decât o poveste despre lumea interlopă"
Stiri Mondene 15:02
Au început filmările pentru Tătuțu’, sezonul 3. Anunțul făcut de Anghel Damian: „E mai mult decât o poveste despre lumea interlopă”
Cine sunt ultimii concurenți care vor intra în castelul „Trădătorii". Show-ul de la PRO TV începe în curând
Stiri Mondene 14:38
Cine sunt ultimii concurenți care vor intra în castelul „Trădătorii”. Show-ul de la PRO TV începe în curând
Claudiu Manda sau Adrian Gâdea, favoriți pentru funcția de secretar general al PSD. Cine se luptă pentru cele patru funcţii de prim-vicepreşedinte
Politică 12:30
Claudiu Manda sau Adrian Gâdea, favoriți pentru funcția de secretar general al PSD. Cine se luptă pentru cele patru funcţii de prim-vicepreşedinte
Justin Trudeau, în tandrețuri cu o artistă celebră. Au fost surprinși pe iaht în timp ce se sărutau
Politică 11:45
Justin Trudeau, în tandrețuri cu o artistă celebră. Au fost surprinși pe iaht în timp ce se sărutau
