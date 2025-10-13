„La Ploiești s-a construit prost și urât”

Edilul a precizat, luni, în cadrul conferinței „Orașul meu – Acasă și la birou”, organizată de News.ro, că deși Ploieștiul are companii mari, cu numeroși angajați, calitatea vieții este una scăzută, relatează Profit.ro.



„La Ploiești, de foarte mulți ani, s-a construit prost și urât, ceea ce în mod normal aș spune că sunt niște ghetouri, chiar dacă sunt blocuri noi.(…) Din păcate, până acum a pierdut competiția cu modernizarea și cu celelalte primării reședință de județ”, a precizat primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu.

Ploieștiul a ajuns „un oraș în ruină”

El afirmă că în cartierele rezidențiale ridicate în Ploiești nu sunt școli și nici platforme de colectare a deșeurilor. Edilul spune că se poate vorbi „de probleme extrem de grave, de supraaglomerare și chiar de blocarea activității” în unele școli situate în preajma cartierelor nou construite.



Mihai Polițeanu a explicat de ce Ploieștiul a ajuns „un oraș în ruină”.

„În Ploiești s-a construit ca în vestul sălbatic și cu totală lipsă de responsabilitate”, mai adaugă edilul.

