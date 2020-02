De Andreea Archip, Dumitru Angelescu (foto), Video: Bogdan Sorocan,

La scurt timp după declanșarea scandalului, reporterii ziarului Libertatea au ajuns la Mogoșești

În localitate, fapta primarului este privită cu indulgență de localnici

Faptul că a plătit proxeneți să-i aducă fete răpite de la școală pălește, în opinia lor, în fața lucrurilor bune pe care le-a făcut: a turnat asfalt, i-a ajutat la inundații sau a renovat dispensarul

Oricare sat din România, în amorțeala dimineții, zgândăre visele orășenilor că într-o zi se vor retrage la țară. Cai frumoși trag căruțe, câteva femei flutură o sacoșă goală de pânză spre magazine. E liniște în Mogoșești-Siret.

Una dintre fete fusese răpită de la școală

Comuna a devenit cunoscută în toată țara după ce Tribunalul Iași a dat primele condamnări într-un proces de proxenetism care a avut ca victime 12 minore provenite din familii sărace.

Primarul Damian Butnariu

La audieri a fost chemat și primarul Damian Butnariu, din Mogoșești-Siret, care a recunoscut că făcut sex cu două dintre aceste fete chiar în primărie, pentru 100 de lei. Una dintre fete fusese răpită de la școală în aceeași zi. Cazul a ajuns în atenția autorităților în 2007. Peste comună au trecut 13 ani în care oamenii s-au bucurat de lucrările din comună și l-au învestit cu încredere încă de trei ori pe Damian Butnariu. Iar peste Damian Butnariu, primar al comunei încă din 2004, s-a așternut o amnezie care îl face astăzi să spună senin că “e de domeniul trecutului” ce s-a întâmplat.

Deși actul sexual cu un minor este pedepsit cu închisoare, primarul Damian Butnariu este doar martor în procesul de proxenetism. Există oameni care susțin că una dintre fete l-ar fi implorat pe primar să fie lăsată să plece, în ziua aceea îngrozitoare în care fusese răpită de la școală, dar n-a fost ascultată.

Ce spun localnicii din Mogoșești-Siret: «Te ajută, e ajutător»

Primarul e fost boxer și încă are în sat un bar-discotecă, chiar lângă calea ferată, care îi poartă porecla – “Campionul”. Iar primarul nu și-a pierdut imaginea de “Campion” pentru alegătorii lui, care declară că l-ar mai vota, că nu știu ei dacă e adevărat ce spun procurorii sau că “fetele alea cuminți” nu erau așa cuminți.

Discoteca “Campionul”

Un angajat al bisericii ne transmite, din mersul bicicletei, de ce nu-și dă cu părerea: “De-abia ne-a dat 200 de milioane la biserică, pentru clopotniță. Cum să spun eu ceva? Și taică-su avea boala asta cu femeile…”.

De altfel, cei mai mulți dintre sătenii cu care am vorbit nu vor să zică nici că-i bine, nici că nu-i bine ce-a făcut primarul, de parcă am nimerit în neutralitatea unei localități elvețiene, nu în Mogoșești-Siret. Un bărbat chiar s-a declarat “imparțial”.

Localnici din Mogoșești-Siret

Te ajută, e ajutător, îl denigrează cineva. Eu zic că îl denigrează degeaba. Pe Trump l-au denigrat și a ieșit președintele Americii. Ce, acela o făcut violuri? Ca și Damian… El ar fi Trump al Mogoșeștiului! Localnic din Mogoșești:

”Ca să vă spun drept. Nu e vinovat omul cu nimica. Eu, dacă aș fi în locul lui, aș candida din nou, să vedeți că iese tot el. Eu l-aș vota, sigur, 100%”, spune un bărbat, după ce s-a așezat la măsuța din fața cârciumii. Fumează liniștit și soarbe dintr-un pahar din plastic un rachiu.

Doamnele atacă fetele

“Fetele alea bune care au fost de ce nu l-au denunțat atunci, după 12 ani mi se pare un lucru ciudat totuși”, e revoltată o doamnă blondă, ieșită la cumpărături. Îi spun că fetele au denunțat de atunci. “Atunci de ce n-au spus? Să anunțe, să se spună, să știe lumea!”, spune femeia. De parcă ar trebui ca victimele să strige pe la porți că au fost răpite și violate. Și de parcă ar găsi și înțelegere.

Localnică din Mogoșești-Siret

Tanti Ileana iese la poartă ușor și empatizează cu nevasta primarului, pentru care sigur a căzut greu vestea “aventurilor” soțului. Și parcă și mai greu faptul că acum știe tot satul, ba chiar toată țara. “Zic că a fost și este un om bun. Eu una, să vă spun drept, am rămas uimită, dar nu pot să vă spun nimic, nu știu. Dar a făcut în sat. Poate a mai rămas ceva, să asfalteze până aici… Dar eu l-aș mai vota”, spune pensionara, în timp ce un câine roșcat se joacă printre picioarele ei.

“Ce, dumneata nu sucești capul după femei?”, îl întreabă mustăcind un mogoșeștean pe fotograful ziarului Libertatea. După discuția cu un reporter-femeie, serioasă, cum că n-ar fi moral ce-a făcut primarul, caută înțelegerea unui bărbat: “Ca să fiu realist, eu cred că nu e nici primul, nici ultimul care se află în situația asta. Evident, nu este moral, dar… Părerea mea e că fiecare în viață are niște scăpări. O mai iei razna, că nu suntem sfinți, că dacă eram, eram pe calendarul baptist, ortodox, catolic și așa mai departe. Greșeala e în firea omului. E o greșeală mai mare, dar asta este…”.

Localnic din Mogoșești-Siret

Trafic de minore, un primar care plătește să facă sex cu fete de liceu în primărie și un sat cu mentalitatea lui “asta este…”.

Ce spun opozanții politici

O asociație înființată în Mogoșești-Siret a cerut demisia primarului. Am discutat cu unul dintre cei care își dorește ca Damian Butnariu să nu mai fie primarul comunei. Și nu doar din cauza scandalului sexual, ci și a felului în care a administrat comuna. “E răzbunător, face o grămadă de lucruri urâte”, spune un bărbat, care a dorit să-și păstreze anonimatul.

Bărbatul susține că plata pentru cele două minore cu care a făcut sex primarul s-a făcut printr-un contract umflat: “El cumpărase niște canapele, când s-a întâmplat prima dată cu fata. Ăla (n.r. – proxenetul) avea o discotecă și i-a dat canapelele la un preț foarte mare și apoi ăsta (n.r. – primarul) l-a sunat: «Îți fac un preț bun la canapele, ca primărie, le cumpăr cu bani mulți și sunt și vechi. Mi-aduci și mie o fată!». Și i-a adus o fată”.

Intrarea în comuna Mogosesti-Siret

Bărbatul din Mogoșești susține că a vorbit cu fata abuzată, care astăzi este căsătorită. “A fost foarte traumatizată. S-a rugat de el acolo ca la Dumnezeu s-a rugat să o lase în pace. Mi-a povestit fata mie personal”, a spus acesta.

Ce spune primarul Damian Butnariu despre dosarul din 2007: «E dureros, am familie, copii…»

În fața primăriei, patru bărbați stau adunați la o țigară. Încearcă să ignore faptul că încă o echipă de la presă îl caută pe primar. Își diminuează tonul vocii și încearcă să ne ignore.

Primarul Damian Butnariu se pregătea pentru ședința de consiliu. A refuzat să dea un interviu pe cameră, dar a acceptat să discute cu echipa Libertatea. Inițial, ne-a propus să participăm la ședința de consiliu, pentru a vedea cât de normal și profesionist își desfășoară activitatea. I-am cerut să vorbim despre dosarul de proxenetism în care apare. Cu voce plângăcioasă, ne-a spus că e trist că nimeni nu se mai uită la câte lucruri bune a făcut în comună și îi pun pata asta pe frunte.

Primarul Damian Butnariu

Eu nu vreau să vă mint… Credeți-mă că e dureros, am familie, am copii. Uitați-vă, dacă o să vreți să faceți un reportaj cu adevărat al existenței mele pozitive, nu ce se vehiculează, merg cu dragă inimă și o iau de la Siret până la Hanu Ancuței… Sunt un creștin, am două fete și dacă oamenii vor decide și vor face cu vehemență, cu răutate… Damian Butnariu, primar Mogoșești

”Dacă se constată că eu am greșit, să fiu condamnat. Eu nu am condamnare, eu am fost în calitate de martor”, se justifică primarul.

Ne povestește că una dintre fetele sale se căsătorește anul ăsta, că a fost binecuvântat de preoți chiar și după ce s-a aflat de dosar, că a reușit să antreneze o fată la box și a ajuns vicecampioană națională, că el a început de la barul “Campionul” și oamenii i-au apreciat într-atât calitățile de patron, că l-au convins să candideze.

Și locuitorii din Mogoșești nu l-au trădat nici acum și se îndoiesc că faptele din dosar s-au întâmplat. “Dumneavoastră puteți spune: totul a fost o minciună!”, insistăm. “Nu, nu spun lucrul ăsta. Nu. Eu dau voie ca oamenii să gestioneze momentul și ei să-și dea seama”, lasă suspendată discuția primarul. Și tot oamenilor le dă acum sarcina de a-l convinge să candideze din nou, pentru al cincilea mandat.

Îi cerem să intrăm în ședința de consiliu pentru a face câteva poze. Cum a uitat și ce s-a întâmplat acum 13 ani, primarul a uitat și invitația de la începutul întâlnirii noastre și ne refuză.

Ce spune psihologul despre atitudinea primarului și a sătenilor: «Primarul este o persoană duală, pozează în familist»

Psihologul Keren Rosner ne-a făcut profilul primarului care și-a clădit o imagine atât de bună încât nimic din ce-ar face greșit nu-l vitregește de încrederea electoratului. “Persoana este probabil duală, pozează într-o persoană morală. Oamenii care ascund comportamente deviante au o capacitate înaltă de a disimula, e o mască. Pot părea oameni serioși, când pozează în persoane familiste, care susțin că militează pentru drepturile morale, iar partea ascunsă o dezvăluie doar în condiții de protecție maximă, când știu că nu se află, latură pe care o ascund cu viclenie”, explică psihologul.

Imagine din Mogosesti-Siret

De ce sătenii sunt incapabili de a doborî de pe piedestal un model al comunității? “Sunt persoane care investesc autoritatea cu niște calități și nu pot să admită că persoana pe care au admirat-o și pe care au învestit-o cu virtuți, ar fi altfel, pentru că este un model. Și faptul că l-au votat, au crezut în el ar însemna să-și contrazică propria credință”, mai spune Keren Rosner.

Totodată, românii cred în continuare că victima este vinovată în cazul abuzurilor sexuale. “Bărbatului îi sunt permise astfel de comportamente și anumite escapade amoroase, dar în mentalitatea generală, femeile nu au scuze și sunt etichetate apriori. Ceea ce este foarte grav, pentru că în acest caz este o situație vizibilă și demonstrabilă. Dar sunt și situații care rămân sub tăcere tocmai fiindcă femeilor le e teamă să nu fie judecate”, conchide psihologul.

Pe 7 iunie 2020, românii își aleg primarii și consilierii locali. La ultimele alegeri locale, mai mulți primari cu probleme penale au câștigat fotoliul de edil, unii chiar aflați în arest în perioada alegerilor, cum a fost cazul liberalului Cătălin Cherecheş, primar în Baia Mare.

