Locuitorii din Minneapolis sunt șocați

Primarul Jacob Frey a transmis un mesaj simplu agenției federale de imigrare: „Ieșiți dracului afară din Minneapolis”

El a adăugat în timpul unei conferințe de presă: „Nu vă vrem aici. Motivul declarat pentru care vă aflați în acest oraș este de a crea un fel de siguranță, iar voi faceți exact opusul.

„Oamenii sunt răniți. Familiile sunt sfâșiate. Locuitorii din Minneapolis, care au contribuit atât de mult la orașul nostru, la cultura noastră, la economia noastră, sunt terorizați, iar acum cineva este mort, asta e vina voastră și trebuie să plecați.”

Good locuia cu partenerul ei în Twin Cities, locul raidurilor de imigrare în curs de desfășurare conduse de mii de agenți ICE.
Această împușcătură a avut loc la doar patru străzi distanță de locul unde George Floyd a fost ucis de un ofițer de poliție în 2020.

Oficialii federali susțin că împușcarea mamei care avea trei copii a fost o acțiune de autoapărare.
Filmările postate pe rețelele de socializare arată doi agenți federali încercând să scoată o femeie dintr-un SUV.

În timp ce șoferița dădea cu spatele și începea să vireze, un al treilea agent a scos o armă și a împușcat-o, trăgând în timp ce vehiculul trecea pe lângă el. Honda accelerează, apoi se oprește, iar agentul sună la 999.

SUA e condusă ca un reality show

Frey a replicat, de asemenea, că, după ce a văzut videoclipul, versiunea Departamentului de Securitate Internă a evenimentelor este „o prostie”. Good nu era anchetată de poliție, a declarat șeful poliției orașului.

Mama femeii ucise, Donna Ganger, a declarat pentru The Minnesota Star Tribune că fiica ei era „un om uimitor”. „Renee a fost una dintre cele mai amabile persoane pe care le-am cunoscut vreodată”, a spus ea. „Era extrem de plină de compasiune. A avut grijă de oameni toată viața. Era iubitoare, iertătoare și afectuoasă. Era o ființă umană uimitoare.”

Good s-a descris pe contul ei de Instagram ca fiind „poetă, scriitoare, soție, mamă și chitaristă din Colorado”.

Președintele SUA, Donald Trump, a fost criticat în urma incidentului, guvernatorul statului, Tim Waltz, spunând că „guvernează în stilul unui reality show”. În timpul unei conferințe de presă, Waltz a cerut încetarea represiunii administrației Trump împotriva imigrației. El a spus: „Ceea ce vedem sunt consecințele unei guvernări menite să genereze frică, scandal și conflicte.

Femeia ucisă de ICE era cetățean american, mamă a 3 copii și poetă

Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, era o scriitoare pasionată, o mamă mândră și o chitaristă amatoare, care a câștigat un premiu de poezie pentru studenți în 2020, arată înregistrările online.


Mii de oameni s-au adunat miercuri seara în Minneapolis pentru o priveghi cu lumânări pentru a jeli și a protesta față de uciderea lui Renee Nicole Good, care a fost împușcată mortal de un ofițer ICE în oraș cu câteva ore mai devreme, în timp ce părea să încerce să plece cu mașina în timpul unui raid.

Good, în vârstă de 37 de ani, era o poetă premiată, mamă a trei copii și iubitoare de filme, potrivit înregistrărilor online. A studiat scrierea creativă la Universitatea Old Dominion din Norfolk și a câștigat un premiu al Academiei Poeților Americani pentru studenți în 2020.

„A avut o viață bună, dar o viață grea”, a declarat tatăl ei, Tim Ganger, pentru The Washington Post. „A fost o persoană minunată.”

Good are o fiică de 15 ani și doi fii, de 12 și 6 ani, a declarat fostul ei soț pentru The Post. Era cetățeană americană, conform unei postări pe rețelele de socializare a senatoarei Tina Smith (democrată din Minnesota), dar autoritățile federale nu au identificat-o pe nume și nici nu i-au confirmat cetățenia.

Smith a condamnat uciderea femeii și a cerut Imigrației și Vamei din SUA să „părăsească imediat Minnesota”.

Good a absolvit Old Dominion cu o diplomă în limba engleză în decembrie 2020, a declarat președintele universității, Brian O. Hemphill, pentru The Post într-un comunicat. „Acesta este încă un exemplu clar că frica și violența au devenit, din păcate, ceva obișnuit în națiunea noastră”, a spus el, adăugând: „Fie ca viața lui Renee să fie o amintire a ceea ce ne unește: libertate, dragoste și pace.”

Good era originară din Colorado Springs și a fost odată gazda unui podcast cu soțul ei de la acea vreme, comedianul Tim Macklin, conform unei scurte biografii publicate despre ea pe rețelele de socializare când a câștigat premiul pentru poezie. Macklin a murit în 2023, iar cei doi au împreună un fiu în vârstă de 6 ani, a relatat Minnesota Star Tribune, citând un interviu cu bunicul patern al copilului.

Pe un cont de Instagram care pare să aparțină lui Good, ea s-a descris ca fiind „poetă, scriitoare, soție, mamă și chitaristă de rahat din Colorado” care „experimentează Minneapolis”.

