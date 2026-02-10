Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Incident dramatic în comuna Nagytevel, districtul Pápa, județul Veszprém, nord-estul țării, unde primarul Orbán Sándor a fost împușcat în această dimineață, la ora 8.30, în biroul său din clădirea primăriei.

Atacatorul este un „bărbat în vârstă”, care s-a mutat în localitate cu câțiva ani în urmă și se presupune că ar avea probleme mentale. Agresorul a folosit un pistol cu gaze și a tras trei focuri asupra primarului, două dintre ele lovindu-l.

Una dintre lovituri l-ar fi atins pe Orbán Sándor în cap, dar, din fericire, starea acestuia nu este considerată critică.Un angajat al primăriei a fost cel care l-a găsit pe primar după atac.

După incident, primarul a fost transportat la spitalul din Győr cu un elicopter-ambulanță.

În clădirea unde s-a produs atacul funcționează și grădinița locală, situată pe același coridor cu biroul primarului.

„20 de copii erau deja înăuntru când s-au auzit cele trei focuri de armă”, a declarat Magyar Péter, liderul Partidului Tisza, pe rețelele sociale: „Educatoarele au evacuat copiii pe fereastră pentru a-i proteja”.

Agresorul a fost imobilizat de un angajat al primăriei până la sosirea poliției. Potrivit autorităților din Veszprém, individul a fost reținut, iar ancheta este în desfășurare.

Magyar Péter a solicitat ministrului de interne, Pintér Sándor, să facă publice cât mai repede detaliile acestui caz și să ia măsuri pentru restabilirea ordinii și siguranței în comunitate.

