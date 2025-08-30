Detalii despre proiectul de achiziție a tramvaielor

Polițeanu a respins afirmațiile consilierului PSD Paul Palaș, care a susținut că aleșii au avut doar două ore pentru a consulta propunerea.

„Cele 2 ore pe care PSD le invocă sunt, în realitate, vreo 6480 de ore la modul cel mai serios. Ploieștenii au fost informați, de asemenea, în mod repetat de mine”, a declarat Mihai Polițeanu.

Primarul a explicat că pentru această investiție ar fi necesară accesarea unui împrumut de 36 de milioane de euro de la BEI, la care s-ar adăuga 9 milioane de euro nerambursabili de la Comisia Europeană și 5 milioane de euro contribuția Ploieștiului.

„Perioada de tragere: până la 36 de luni; Perioada de grație: până la 60 de luni; Perioada de rambursare: până la 25 de ani; Dobânda: sub dobânda pieței. Așadar, niște condiții financiare incredibil de bune, ca urmare a 10 luni de muncă asiduă a colegilor din Primărie”, a mai adăugat Polițeanu.

Contraargumente și justificări pentru blocarea achiziției tramvaiele

Edilul a respins ideea existenței unor surse de finanțare mai avantajoase, afirmând că „nu mai există posibilitatea finanțării integrale a 20 de tramvaie (flota necesară) prin fonduri europene într-un orizont de timp rezonabil sau vizibil”.

Recomandări Saga spitalelor regionale care văd lumina zilei în ritm de melc. SRU Craiova, singurul care a intrat în etapa a doua și unde a început betonarea

Polițeanu a acuzat administrațiile anterioare PSD și PNL de ratarea oportunităților de modernizare a transportului public.

„Suplimentar, dincolo de informările verbale permanente făcute liderilor PSD și PNL Ploiești cu privire la achiziția tramvaielor, există și dovezi scrise de informări către întreg Consiliul, din 13 noiembrie 2024 și 21 august 2025, pe grupul de WhatsApp al CL Ploiești”, a mai explicat primarul.

O nouă ședință pentru discutarea proiectului a fost convocată pentru 3 septembrie.

„Sper ca, măcar în ultimul moment, PSD să renunțe la războaie politice împotriva ploieștenilor și să revenim la o relație normală, instituțională, în interesul Ploieștiului”, a conchis Polițeanu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE