Radu Mihaiu a precizat că probleme vor mai fi o perioadă, până când conductele vor fi reparate serios.

„Ştiu că nu este apă caldă. Ştiu că nu este căldură. Ştiu că, deşi a venit primăvara, încă e frig şi că pentru a face baie/duş, suntem nevoiţi să încălzim apa. Da, ştiu că, deşi responsabilitatea încălzirii este la primăria generală, acest lucru nu ne încălzeşte pe niciunul din cetăţenii sectorului 2. Ştiu că degeaba vă spun despre avaria de la CET Sud, că se aşteaptă soluţii, nu doar prezentarea problemelor. Ştiu că cel mai simplu ar fi să tac din gură referitor la această problemă, pe care, în mod obiectiv, nu am cum s-o rezolv, pentru că nu am nicio atribuţie şi nicio pârghie”, a scris Mihaiu, pe pagina de Facebook.

Primarul sectorului 2 le-a explicat oamenilor care sunt problemele și cum vor fi rezolvate, însă reparațiile trebuie făcute de Primăria Generală.

„Sunt însă dator faţă de voi să vă spun adevărul: situaţia este foarte grea. Sunt oameni care muncesc mult să repare ceea ce nu s-a făcut anul trecut şi asta nu se va rezolva peste noapte. Oricât de greu ar fi, am promis, ca politician, că voi fi onest. Şi asta e situaţia onestă: vom mai avea un timp probleme. Vom trece peste această nouă avarie cât se poate de repede. Apoi vom funcţiona din nou pe perfuzii, până când primăria generală va reuşi să repare serios ţevile neglijate atâta timp”, a mai scris primarul.

Citeşte şi:

11 personalități din România spun ce ar face diferit dacă ar trăi încă un an de pandemie

20 de ani de la prima căsătorie gay din lume. La nunta de porțelan, soții olandezii Gert și Dolf sunt tot împreună și fericiți: „Am făcut istorie”

PARTENERI - GSP.RO Sorana Cîrstea, „îndrăgostită” » Cum s-a pozat jucătoarea de tenis

Playtech.ro Florin Călinescu, derapaj la Românii au Talent: ”Cine p**a mea e cântăreața asta?” Ce replică i-a dat Andra, imediat

Observatornews.ro Nuntă mare spartă de mascaţi, la Catanele, în Dolj, după un live pe Facebook. Nuntaşii au fugit cu mâncarea în mână: "N-am văzut nimic!"

HOROSCOP Horoscop 5 aprilie 2021. Capricornii au tendința de a se amăgi cu impresia că cei dragi vor fi alături de ei

Știrileprotv.ro FRF a decis cine va fi selecționerul naționalei României. Ce se va întâmpla cu Mirel Rădoi

Telekomsport ŞOCANT! Fost fotbalist de naţională, arestat după ce a încercat să-şi ucidă părinţii. Poliţiştii l-au scos plin de sânge

PUBLICITATE Ce s-a întâmplat în culisele ședinței foto H&M (PUBLICITATE)