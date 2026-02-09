„Nu este o decizie ușoară și am căutat soluții pentru reducerea programului, însă economia realizată ar fi fost prea mică, iar iluminatul aproape inutil pentru dumneavoastră”, a spus edilul.

Totodată, Ionuț Ghiur a precizat că autoritățile locale au fost nevoite să aleagă „între a păstra iluminatul public sau a asigura fondurile necesare pentru funcționarea serviciilor de apă și canalizare. Am ales să garantăm serviciile esențiale pentru comunitate„.

De asemenea, potrivit primarului, societatea care asigură mentenanța iluminatului va fi notificată, iar pe perioada opririi nu se vor mai factura aceste servicii. Măsura este temporară.

„Se discută ca bugetul să fie aprobat până la sfârșitul lunii martie și sperăm ca, în luna aprilie, înainte de Paști, să putem relua iluminatul public. Știu că este o decizie nepopulară, dar responsabilitatea noastră este să asigurăm funcționarea serviciilor de bază, chiar și în condiții financiare dificile. Îmi asum această hotărâre cu speranța că situația se va stabiliza cât mai curând”, a spus Ionuț Ghiur.

Acesta a mai adăugat: „Sistemul de supraveghere video al comunei rămâne în funcțiune, astfel încât siguranța localităților să fie asigurată(…) Aceasta este situația reală a comunei Vinderei în acest moment. Este o perioadă grea, dar sunt convins că vom trece peste ea împreună și vom reveni mai puternici. Vă mulțumesc pentru înțelegere”, a arătat primarul.

O decizie similară a fost luată și în comuna Șuletea, iar mai mulți primari din județ au avertizat că ar putea sista temporar plata unor servicii publice, în contextul crizei bugetare.

