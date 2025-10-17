Primele momente surprinse după explozie arată oameni care țipau disperați și încercau să afle dacă aveau rude sau prieteni prinși sub dărâmături. Praf, fum și bucăți de ziduri căzute au acoperit străzile din jur. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât mai multe apartamente au fost distruse complet, iar bucăți din fațada clădirii s-au prăbușit peste mașinile parcate.

Locatarii au fost treziți de bubuitura puternică, iar zona s-a umplut imediat de fum și miros de gaz. Mulți oameni au ieșit în stradă în pijamale, speriați, încercând să-și caute rudele și vecinii. Pe rețelele sociale au apărut relatări potrivit cărora mirosul de gaz se simțea de joi seara.

„Stau în blocul de vizavi, mirosea a gaz pe toată scara noastră de ieri!”, a postat cineva pe Facebook

Ministerul Sănătății a anunțat că până la acest moment au fost transportate 12 victime la spital. Pacienții au fost duși la Spitalul Universitar, Spitalul Grigore Alexandrescu, Spitalul Floreasca, Institutul Matei Balș, Spitalul Militar și Spitalul Bagdasar-Arseni.

Printre victime se află doi copii, unul dintre ei fiind în stare gravă. Mai multe persoane prezintă arsuri extinse sau traumatisme cauzate de suflul deflagrației și de dărâmături.

