Mentenanță completă după 2.900.000 de kilometri

Locomotivele Transmontana au fost livrate, în urmă cu 7 ani, către Green Cargo. Acum, acestea pleacă din nou în Suedia pentru a începe un nou ciclu de operare, după ce s-au aflat la Craiova pentru reparația de tip RR.

„Drum bun spre Suedia!”, scrie autorul paginii de Facebook Locomotiva Transmontana în postarea cu două locomotive colantate cu logo-ul companiei suedeze Green Cargo.

În iulie 2025, compania Softronic anunța că primele două locomotive Transmontana livrate către Green Cargo au revenit la Craiova pentru revizie.

Acestea au fost livrate în 2018 către operatorul național suedez de marfă, Green Cargo.

Cele două locomotive au beneficiat de o revizie completă a sistemului electric și de tracțiune, după ce au parcurs împreună, în 7 ani, 2.900.000 de kilometri. Totodată, au fost reparate boghiurile și s-au înlocuit osiile.

„Un nou capitol pentru două locomotive care au făcut istorie. Iar pentru noi, încă o dovadă că suportul oferit clienților nu se oprește la livrare”, au transmis reprezentanții companiei Softronic.

O soluție fiabilă pentru Green Cargo

Cu o putere de 6.000 kW, aderență superioară datorită sistemului CoCo, și eficiență energetică ridicată, Transmontana s-a dovedit rapid o soluție fiabilă pentru Green Cargo în operarea trenurilor grele de marfă.

Două locomotive adaptate pentru a funcționa la temperaturi de până la -40 de grade Celsius au fost produse la Craiova, de compania Softronic. Ele vor funcționa cu motoare brevetate ca invenție a echipei de 30 de ingineri cercetători ce își desfășoară activitatea în uzina de locomotive și trenuri din Bănie.

În ultimul trimestru al anului 2017, conducerea companiei Softronic a semnat un contract de furnizare a două locomotive “Montana” pentru operatorul Gren Cargo din Suedia, în valoare de șase milioane euro.

Craiova va avea o nouă fabrică, iar în cadrul acesteia ar urma să fie produse locomotive cu stocare pe baterii, relatează Gazeta de Sud.





