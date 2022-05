Evacuarea din Mariupol a început sâmbătă, 30 aprilie, când 20 de civili care se adăposteau în uzina Azovstal au ieșit din oraș. Acțiunea a continuat duminică și luni, când sute de oameni au părăsit orașul care a fost ținta bombardamentelor rusești de două luni și unde 20.000 de civili au fost uciși, conform autorităților ucrainene. Cei evacuați au fost cazați în orașul Zaporojie, controlat de ucraineni.

Cei care au reușit să urce în autobuzele de evacuare descriu cât de fragilă este existența în Mariupol, oamenii bazându-se doar pe rațiile de mâncare oferite de ruși, pregătite apoi pe foc, sub cerul liber, în mijlocul bombardamentelor continue, scrie The New York Times.

Peste 200 de civili au fost scoși până acum din Mariupol și din uzina Azovstal. Evacuarea s-a realizat sub coordonarea Crucii Roșii și a ONU.

În oraș încă sunt blocați 100.000 de civili, dintre care 200 se află în buncărul din Azovstal. Marți, 3 mai, primarul orașului anunța că 2.000 de locuitori așteptau evacuarea, care a fost oprită din cauza reluării bombardamentelor.

Oamenii prinși în Mariupol „începuseră să vorbească despre sinucidere”

Yelena Gibert a plecat din Mariupol cu convoiul umanitar organizat luni, 2 mai. De profesie psiholog, femeia a scăpat din zona de război alături de fiul ei adolescent și descrie „deznădejdea și disperarea” care domnesc în oraș. Yelena spune că unii locuitori „începuseră să vorbească despre sinucidere, pentru că se simțeau prinși în această situație”, relatează The New York Times.

Pentru că proviziile de apă și mâncare li s-au terminat, oamenii care nu s-au refugiat în Azovstal erau nevoiți să primească alimente de la trupele rusești. În fiecare dimineață, la ora 6.00, se încolonau pentru a primi rațiile.

Mai întâi erau puși să asculte imnul național al Rusiei și apoi pe cel al regiunii separatiste Republica Populară Donețk, povestește Yelena.

Ce rații de mâncare primesc ucrainenii de la ruși

Fiecărui cetățean i se scrijelea pe mână un număr și apoi urma o așteptare lungă – uneori chiar o zi întreagă – pentru a primi cutia cu mâncare. Înăuntru, de obicei se găseau macaroane, orez, ovăz, carne la conservă, lapte dulce și condensat, zahăr și unt, spune ucraineanca. Însă dintr-o cutie oamenii trebuiau să se hrănească o lună, dar asta nu se întâmpla, mai ales pentru că Yelena își împărțea mâncarea cu fiul ei.

În tot acest haos, Yelena Gibert se simte norocoasă. „Apartamentul nostru încă e parțial intact. Pe o parte, încă avem toate ferestrele”, spune ea. Și asta e un privilegiu în orașul în care majoritatea clădirilor rezidențiale au fost distruse, fiind lipsite și de electricitate, căldură și apă potabilă.

La Mariupol s-au deschis piețe cu produse din Rusia

Anastasia Dembițkaia, în vârstă de 35 de ani, a ajuns în Zaporojie împreună cu cei doi copii și un câine. Tânăra povestește că, pentru că intensitatea luptelor a scăzut în Mariupol în ultimele săptămâni, în oraș s-au deschis mici piețe, unde se vindeau alimente din Rusia sau din teritoriile ucrainene controlate de ruși, însă prețurile erau astronomice.

Au început măcar să strângă gunoaiele, ceea ce e bine. Cadavrele, gunoiul și cablurile erau împrăștiate peste tot. Anastasia, evacuată din Mariupol:

Imagini postate pe Telegram de canalul local din Mariupol, Andriușcenko Time, arată cum niște excavatoare curăță dezastrul produs de armata invadatoare pentru parada de 9 Mai.

Și Ksenia Safonova a primit refugiu tot în Zaporojie. Povestește că a vrut să părăsească Mariupolul, alături de părinții ei, în urmă cu mai multe săptămâni, însă au fost blocați de un atac cu rachete.

„Când am vrut să plecăm, a început un bombardament intens. Totul în jur exploda. Avioanele zburau pe deasupra capetelor noastre și era prea înfricoșător ca să mai plecăm”, declară ea.

Primeau mâncare expirată de o lună

Ksenia și părinții ei au fost nevoiți să accepte rațiile de mâncare oferite de ruși. A păstrat cu ea o amintire din cutia cu alimente: o conservă de carne, pe care e lipită o hârtie cu data de expirare 31 ianuarie 2022, cu o lună înainte de începerea războiului.

Ksenia și familia ei au plecat din Mariupol pe 26 aprilie, într-un microbuz, alături de alți șase oameni. Își amintește că la punctul de control din Zaporojie, soldații ruși au insultat-o pe ea și familia ei, amenințându-i că forțele ucrainene nu-i vor primi cu brațele deschise și îi vor bombarda când vor ajunge la destinație.

Într-un alt punct de control, soldații au încercat să le testeze loialitatea față de Ucraina. „Au strigat «Slava Ukraini!» (Glorie Ucrainei, n.r.), ca să vadă dacă noi răspundem «Geroiam slava!» (Glorie eroilor, n.r.). Desigur, noi știam că asta nu se putea termina decât rău. Dar noi știm că adevărul e de partea noastră”, spune Ksenia.

Evacuații, verificați de soldații ruși: „Ca și cum eram niște criminali”

Inna și fiica ei s-au refugiat în uzina Azovstal pe 2 martie. Acum, a reușit să se numere printre cei evacuați. Însă toți cei care au părăsit fabrica au fost verificați de soldații ruși, povestește femeia pentru Al Jazeera.

Ne-au făcut fotografii, ca și cum eram niște criminali – din față și din profil. Ni s-au luat amprentele. S-au uitat prin telefoanele noastre, ne-au verificat documentele. Mie mi s-a spus că nu mai e cale de întoarcere în Mariupol. Inna, refugiată din Mariupol:

Și Anna, și fiul ei de numai 6 luni au fost evacuați la Zaporojie. Tot timpul cât a stat în subsol nu a făcut decât să se îngrijoreze cu privire la copil și la mama ei, care era rănită și abia acum primește tratament.

„A fost foarte greu, dar ne-am descurcat. Trebuia să fierbem apă la lumânare, pentru că nu aveam apă caldă. Bunicul meu fugea printre bombardamente, spre alte clădiri din complex, pentru a face rost de apă”, povestește Anna pentru Al Jazeera.

