Presiune pe buget

Datele arată că românii au cumpărat, per total, puțin mai multe bunuri de larg consum, însă valoarea lor nu a acoperit inflația, potrivit televiziunii PRO TV.

Chiar dacă au cumpărat puțin mai mult în volum, consumatorii au resimțit o presiune pe buget. Banii lor valorează mai puțin, iar pentru a cumpăra aceeași cantitate sau o cantitate ușor mai mare, au fost nevoiți să cheltuiască o proporție mai mare din venituri sau să facă compromisuri.

Este posibil ca această creștere ușoară în volum să fie rezultatul faptului că oamenii cumpără produse mai ieftine, mărci proprii ale supermarketurilor, sau produse la promoție.

Astfel, cumpără mai multe unități din produse cu preț unitar mai mic, ceea ce duce la o creștere a volumului, dar nu neapărat la o creștere proporțională a valorii totale.

Țigările și dulciurile, tăiate de pe listă

Din caza prețurilor de la raft, unii cumpărătorii au redus dulciurile și țigările, în timp ce mâncarea gata preparată a câștigat tot mai mult teren, alături de legume și fructe.

„Suntem mai cumpătați așa, avem grijă de fiecare, nu le mai risipim și ne luăm cât ne trebuie, mai facem și alte mâncăruri care nu necesită atâtea, ” spune un cumpărător, în timp ce o comerciantă precizează că „se cumpără puțin și des”.

În prima jumătate a anului, românii au cheltuit pe bunuri de larg consum cu 4,3% mai mult decât în aceeași perioadă din 2024.

Consumatorii sunt raționali și se adaptează. În fața inflației, ei își ajustează comportamentul de cumpărare, devenind mai atenți la preț și la promoții. Marile lanțuri de supermarketuri și hipermarketuri își consolidează poziția dominantă pe piață, în detrimentul comerțului tradițional. Această situație indică o presiune semnificativă asupra bugetelor gospodăriilor și o încetinire a consumului real, ceea ce poate avea implicații negative asupra creșterii economice generale.



Datele arată că, deși românii cheltuiesc mai mulți bani, ei obțin mai puțin în schimb, iar acest lucru îi determină să își schimbe radical obiceiurile de cumpărături, preferând marile rețele de retail în detrimentul magzinelor de cartier.

Creșteri masive de preț

Rata anuală a inflației a crescut de la 5,7% în iunie la 7,8% în iulie, potrivit datelor comunicate de Institutul Național de Statistică, în luna august.

În privința mărfurilor alimentare, doar în ultimul an (iulie 2025 față de iulie 2024), acestea sunt în medie cu 7,67% mai scumpe.

Cel mai mult s-au scumpit fructele, cu 39,74%, urmate de conserve din fructe (27,92%), legume și conserve de legume (15,98%), cacao și cafea (14,27%).

Alte scumpiri importante la alimente și băuturi în ultimul an:

pâinea – 6,43%

laptele – 6,19%

ouăle – 5,7%

carnea de pui – 5,6%

carnea de porc – 4,48%

berea – 4,38%

Singurele ieftiniri față de anul trecut sunt la zahăr (3,08%) și cartofi (2,38%).







