Povestea din spatele platformei: fondatorul a scăpat dintr-un incendiu

Platforma, lansată miercuri, 17 septembrie, a fost realizată de o echipă formată din patru specialiști români și șapte colaboratori internaționali, cu experiență în teologie, inteligență artificială și design de produs. Coordonatorul proiectului este fondatorul și CEO-ul Andrei Stănică.

Decizia de a dezvolta Aiortodox.ro a apărut după o experiență-limită trăită de fondator. El a supraviețuit unui incendiu care i-a distrus locuința și l-a ținut în comă.

„Din această experiență am înțeles că viața și credința trebuie unite cu tehnologia, pentru a aduce sprijin și lumină celor care caută răspunsuri și alinare”, a explicat Stănică.

Ce răspunsuri oferă primul AI ortodox: de la post și rugăciuni la dileme etice

Orice utilizator poate adresa întrebări despre Scriptură, post, sărbători, taine sau tradiția bisericii. Platforma răspunde cu explicații clare, citând surse ortodoxe. Printre funcționalități se numără:

ghiduri pentru pregătirea spovedaniei

rugăciuni zilnice de dimineață și seară

„mod de studiu” cu explicații din Biblie, scrierile Sfinților Părinți și catehisme aprobate

discuții libere cu un „AI preot”, în scris sau prin voce

În plus, aplicația oferă și sfaturi practice pentru familie, muncă, tehnologie sau dileme etice, cu recomandarea de a continua dialogul cu preotul duhovnic.

„AI preotul”, disponibil non-stop: cum pot credincioșii să discute în scris sau prin voce

Aiortodox.ro este primul AI ortodox care oferă comunicare prin voce și respectă învățăturile tradiționale. Platforma include și un modul opțional, numit „AI Iisus”, care reproduce interpretări biblice și patristice. Modul este clar marcat ca fiind educațional și nu înlocuiește clerul sau viața sacramentală.

Proiectul facilitează accesul la învățătura ortodoxă, îi ajută pe credincioși să-și organizeze viața duhovnicească și să dezvolte obiceiuri de rugăciune constante, spun cei care au realizat platforma. Toate răspunsurile sunt bazate exclusiv pe surse ortodoxe verificate, evitând informațiile nesigure de pe internet.

Confidențialitate totală: notițele utilizatorilor rămân private

Notițele și reflecțiile personale introduse de utilizatori rămân private. Ele pot fi exportate doar la alegerea acestora, fără să fie vizibile altor persoane.

Mai mult, platforma oferă răspunsuri practice la întrebările zilnice ale credincioșilor, de la regulile de post dintr-o săptămână, la rugăciuni pentru controlul mâniei sau chiar terapie cu AI preotul, care răspunde empatic.

Platforma Aiortodox.ro este deja online și poate fi accesată gratuit, atât pe web, cât și pe mobil.