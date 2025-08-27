Figurina, de doar trei centimetri înălțime, prezintă detalii impresionante. Conservatorul Peter Pentz a declarat pentru AFP: „Acest omuleț este cu adevărat diferit (…), are o cărare centrală până în vârful capului, iar părul este tuns la ceafă”.

Piesa se remarcă prin trăsăturile sale distinctive. Bărbatul are o mustață imperială și o barbă împletită. Aceste elemente nu au mai fost întâlnite în reprezentările anterioare ale vikingilor.

Pentz a subliniat calitatea execuției: „Dacă vă gândiți la vikingi ca la niște sălbatici sau ființe primitive, cred că această figurină dovedește contrariul. Este foarte bine realizată”.

Figurina a fost descoperită în 1796 într-un tumul din fiordul Oslo, Norvegia. Ea reprezintă, de fapt, un rege într-un joc de societate.

În epoca vikingilor, părul bogat era un simbol al bogăției și statutului social. Pentz sugerează că bărbatul reprezentat „se află în vârful ierarhiei. Acesta ar putea fi chiar regele, Harald „Dinte Albastru”.

Istoricul a fost impresionat de expresivitatea figurinei: „Cel mai surprinzător lucru pentru mine este expresia sa. Majoritatea reprezentărilor vikinge ale figurilor umane sunt destul de simple și nu seamănă cu adevărat cu oamenii. El (…) mi se pare că pare mai degrabă că a spus o glumă, zâmbește”.

Vikingii sunt cunoscuți în istorie ca fiind războinici neînfricați, care au trăit în nordul Europei în secolele VIII-XI. Vinkingii și epoca în care aceștia au trăit au fost și sunt în continuare sursa a numeroase legende, mituri și chiar filme de succes.