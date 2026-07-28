În decembrie 2024, Umbrărescu a achiziționat combinatul din Caraș-Severin, închis din 2012, cu scopul de a-l moderniza și de a relansa producția.

Oțelu Roșu, investiție de 141 milioane de lei

Achiziția combinatului Oțelu Roșu a fost realizată prin intermediul companiei Eco Wind Power, pentru suma de 141,65 milioane de lei, incluzând cheltuielile de procedură.

Planurile familiei Dorinel Umbrărescu includ investiții de câteva sute de milioane de lei în retehnologizare, crearea a 100-150 de locuri de muncă în prima fază și extinderea personalului până la 400 de angajați în 2027.

În plus, rețeaua feroviară industrială de la UMB Steel Oțelu Roșu va deveni una de referință, imediat după finalizare, au transmis reprezentanții companiei.

În primăvara acestui an s-au demarat lucrările de reabilitare a liniei de cale ferată care deservește combinatul, iar la începutul lunii iulie a fost comandată o macara de mari dimensiuni pentru modernizarea instalațiilor de producție.

Tehnologii de ultimă generație, la combinatul Oțelu Roșu

Un parteneriat strategic cu grupul spaniol Sarralle asigură furnizarea unui cuptor cu arc electric (EAF) și soluții de automatizare de top pentru combinat.

Cuptorul va include o tehnologie avansată de preîncălzire verticală a fierului vechi, dezvoltată împreună cu KR Tec, și un sistem complet etanș pentru captarea fumului și a particulelor. Astfel, performanța de mediu a fabricii va fi semnificativ îmbunătățită.

UMB Steel a comandat, de asemenea, un laminor performant de la grupul german SMS, cu o capacitate anuală de 700.000 de tone.

Laminorul va fi integrat în noul complex de producție și va susține fabricarea de bare, rulouri compacte și sârmă laminată, destinate sectorului de infrastructură și construcții.

Dorinel Umbrărescu, expansiune în industria siderurgică

Capacitățile îmbunătățite de metalurgie secundară, incluzând noile cuptoare-oală de turnare și degazoarele în vid, alături de sistemul Bluesky Plant de extracție a fumului, vor crește flexibilitatea procesului, îmbunătățind controlul calității oțelului și conformitatea cu reglementările de mediu, au precizat reprezentanții companiei Sarralle.

UMB Steel își continuă extinderea în sectorul siderurgic prin preluarea activelor ArcelorMittal Hunedoara.

Uzina, care și-a încetat activitatea în septembrie 2025, include echipamente, instalații de producție și terenuri. Achiziția vine în contextul eforturilor grupului Umbrărescu de a revitaliza industria metalurgică din România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE