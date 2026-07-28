Între cei doi nu pare însă că s-ar fi înfiripat vreo poveste de dragoste, dar Ramona Olaru și Aris Eram au intrat și ei de nenumărate ori în jocul colegilor și au râs pe seama vorbelor amuzante despre ei.

Iată că recent, cu ocazia zilei de naștere a lui Aris Eram, Ramona Olaru a dus glumele și în afara platoului de televiziune. Mai exact, vedeta de la „Neatza cu Răzvan & Dani” a postat în mediul online o fotografie în care apare în brațele colegului ei de emisiune!

Pe Instagram, la story, Ramona Olaru a scris „La mulți ani, Aris Eram. De doi ani aștept să pun poza asta. I love you”, mesaj însoțit și de câteva emoticonuri cu râs, îmbrățișări și inimi. Pe fundal, frumoasa tânără a pus și o melodie cu dedicație: Sorinel Puștiu – Cine-i mare barosan.

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În urmă cu aproximativ două luni, după ce s-a scris că Steve Ant, fostul iubit al Ramonei Olaru, ar fi început o relație cu Alina Oprea (Lena), fosta iubită a lui Cătălin Bordea, vedeta de la „Neatza cu Răzvan & Dani” și-a surprins fanii din mediul online.

La acea vreme, Ramona Olaru a postat pe Instagram, la story, un filmuleț din platoul emisiunii de la Antena 1 în care lucrează, în timp ce se pupă cu Aris Eram.

„Aris, ești atras într-o capcană”, se aude pe fundal Dani Oțil, care îl avertizează pe colegul său de emisiune. „Păi, hai s-o facem. Dacă așa se cere, așa facem”, a spus Ramona Olaru în filmuleț înainte ca Aris Eram să o pupe. După care se aude din nou Dani Oțil: „Aris, e o capcană”! „Nu este nicio capcană”, a fost răspunsul pe care Ramona Olaru l-a oferit râzând.

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