„Aceasta este o zi monumentală pentru caracterul sacru al vieții”, a spus Schmitt, în mesajul de pe Twitter, însoțit de o imagine care îl arată ratificând proiectul de lege care pune „cu adevărat” capăt avortului în Missouri, stat care avea o singură clinică care permite o astfel de intervenție.

? BREAKING ? Following the SCOTUS ruling overturning Roe v. Wade, Missouri has just become the first in the country to effectively end abortion with our AG opinion signed moments ago. This is a monumental day for the sanctity of life. pic.twitter.com/Jphy72R4rq

Republicanul Schmitt a avut și o intervenție video, în care a vorbit despre despre eforturile sale de a opri procedura: „În această zi istorică ne amintim și de cele peste 60 de milioane de vieți nevinovate pierdute. A fost multă muncă în culise înainte de a obține această victorie incredibilă”.

THREAD: Today is a historic day, but we also remember over 60 million innocent lives lost. There was a lot of work behind the scenes before we achieved this incredible victory. Here are some of our efforts to protect all, including the unborn. pic.twitter.com/rI8GTLgr5r