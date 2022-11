După ce a văzut relatările din presă, Maria a simțit nevoia să vorbească deschis despre experiența sa duhovnicească cu călugărul Ionuț Hrisostom Turtoi. Pentru că așa a pățit și ea când s-a dus să se spovedească.

„Ideea e că îmbrățișările sunt o constantă, nu o întâmplare. Și el se crede Dumnezeu, m-a pus să repet aberații, să mă simt ultimul om… un nimic. Trebuia să îi spun lui, ca și cum ar fi Dumnezeu: «Doamne, iartă-mă, sunt o proastă, nu mai fac» și apoi să îl îmbrățișez pe Dumnezeu. Adică pe el”, spune Maria. Cazul acesteia a fost relatat și de „Ziarul de Iași”.

„A fost ceva de groază: mi-a spus că o să mor pentru că nu sunt singură și sunt păcătoasă”

Aceasta a ajuns să meargă la Mănăstirea Vlădiceni într-un moment de cumpănă din viața ei. Suferind de o boală care a fost greu de diagnosticat de medici, aceasta aștepta rezultatele unei biopsii care să îi arate dacă are sau nu cancer. A vrut să găsească alinare și s-a întors către credință. „Eram disperată”, își amintește Maria.

Auzise de preotul Calistrat, de la Iași, un călugăr căutat de oameni din toată țara pentru cuvintele sale de duh. Așa că Maria a mers cu o prietenă la Mănăstirea Vlădiceni, să se spovedească și să vorbească cu părintele Calistrat (cel care a fost filmat recent lovind o femeie în curtea mănăstirii). Doar că acesta era plecat la Ierusalim și de la altar a ieșit Ionuț Hrisostom Turtoi.

„A fost ceva de groază, nu pot exprima ce zicea, ce am simțit, ce teamă îmi era că o să mor, așa cum mi-a zis, pentru că nu sunt singură și sunt păcătoasă. Chestia cu îmbrățișatul e o practică frecventă. M-a întrebat de ce el, de ce am ajuns la el? I-am spus că pr. Calistrat nu era, dar nu, el voia să îi spun adevăratul motiv pentru care l-am ales pe el. ce are el special?”, povestește Maria.

„Mi-a spus să-mi imaginez că el este Dumnezeu și m-a întrebat «cum îl îmbrățișezi tu pe Dumnezeu?»”

Atunci au început momentele pe care Maria le va ține minte toată viața. I s-a confesat călugărului, i-a spus despre problemele de sănătate, despre faptul că are un iubit de mai mult timp și i-a răspuns la toate întrebările. Apoi, acesta a început să o pună să i se adreseze lui ca și cum ar fi Dumnezeu.

„Mă punea să repet: el e Dumnezeu, eu sunt o proastă și greșesc. Faza cu proasta mă punea s-o repet la infinit. Am stat minute acolo, dar mi s-a părut o veșnicie. Nu știam cum să mă ridic să plec. Mi-a dat cu podul palmei în frunte că nu-i convenea că nu pot să zic acele aberații. «Tu chiar ești proastă!», mi-a strigat. Apoi cu îmbrățișarea: mi-a spus să-mi imaginez că el este Dumnezeu și m-a întrebat «cum îl îmbrățișezi tu pe Dumnezeu?»”, a mai spus Maria.

Apoi călugărul a început să devină din ce în ce mai vocal, spunându-i să se despartă de iubitul ei fiindcă din cauza asta este bolnavă. A ajuns să îi spună că o să moară dacă o ține tot așa.

A mai mers de trei ori la Vlădiceni, dar cu preotul Calistrat s-a înțeles mereu bine

„Îmi spunea să îi tot repet că sunt o proastă și că o să învăț de la Dumnezeu, adică de la el, să nu mai fiu. Sunt convinsă că nu sunt singura cu care a procedat așa. E horror. Nu ar trebui să fie preot. Ideea e că am plecat de acolo speriată că voi muri și cu gândul că sunt o proastă. Râd acum, dar nu e de râs deloc. Și ani mai târziu, nu m-am despărțit de prietenul meu și nu am murit… încă. Dar pentru mine, în acele momente critice, de disperare, au cântărit atât de mult vorbele alea… a băgat așa o spaimă în mine. În loc să mă liniștesc, că de asta m-am dus, am plecat praf”, a mai explicat Maria.

Tânăra spune că nu a luat legătura cu presa pentru a vorbi împotriva Bisericii sau a părintelui Calistrat. Dimpotrivă, a mai mers de atunci de trei ori la Mănăstirea Vlădiceni, a vorbit cu preotul Calistrat despre care spune că a ajutat-o și că i s-a părut „un preot ok”.

„Scopul nu e să discreditez Biserica, departe de mine așa ceva. Cu sănătatea, cu ce trăiesc, singura speranță mi-e la Dumnezeu. Și nu am făcut nimic atunci pentru că eram preocupată cu sănătatea și nici nu am știui ce să fac. Am spus apropiaților și atât. Acum, văzând ce s-a descris, mi s-a părut oportun să spun și experiența mea cu acest preot. Mă simt fraieră și slabă că am pus la suflet atâtea inepții de am plecat de acolo răvășită”, mai amintește Maria.

Libertatea a încercat să ia legătura atât cu IIonuț Hrisostom Turtoi, cât și cu starețul mănăstirii care să-i transmită acestuia un mesaj. Vom publica răspunsul acestuia imediat ce ne va fi transmis.

*numele tinerei a fost schimbat pentru a-i proteja identitatea

