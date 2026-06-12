A murit la Spitalul Chulalongkorn din Bangkok

Potrivit Casei Regale, prințesa Bajrakitiyabha a murit joi seară, la ora locală 19.48, la Spitalul Chulalongkorn din Bangkok. În comunicatul citat de presa internațională, Palatul a transmis că medicii i-au acordat îngrijiri intense, dar starea ei s-a deteriorat treptat.

Prințesa era în spital din decembrie 2022, după ce și-a pierdut cunoștința în timpul unei activități legate de câinii de serviciu ai armatei, în provincia Nakhon Ratchasima, la nord-est de Bangkok. A fost dusă inițial la un spital din apropiere, apoi transportată cu elicopterul în capitala Thailandei. Medicii au legat atunci prăbușirea ei de o aritmie cardiacă severă, apărută după o infecție cu micoplasmă la nivelul inimii.

Starea ei s-a agravat în ultimele luni

După prăbușirea din 2022, informațiile oficiale despre starea prințesei au fost rare. În 2026, Palatul a anunțat că starea ei s-a agravat din cauza mai multor complicații medicale.

Potruvit unui anunț făcut de Guvernul Thailandei, că prințesa a avut o infecție intraabdominală, colită, tensiune arterială scăzută, aritmii și probleme de coagulare a sângelui. În perioada spitalizării, funcțiile plămânilor și rinichilor au fost susținute cu aparatură medicală. Moartea ei a fost anunțată după aproape patru ani după momentul în care prințesa s-a prăbușit și a rămas inconștientă.

Cine era prințesa Bajrakitiyabha

Prințesa Bajrakitiyabha s-a născut pe 7 decembrie 1978. Era fiica cea mare a regelui Maha Vajiralongkorn și a primei sale soții, prințesa Soamsawali.

Ea a studiat dreptul și a obținut diplome postuniversitare la Universitatea Cornell din Statele Unite. A lucrat pentru o perioadă la misiunea Thailandei de pe lângă Organizația Națiunilor Unite, la New York, apoi s-a întors în țară, unde a lucrat în birourile procurorului general.

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Între 2012 și 2014, a fost ambasadoarea Thailandei în Austria, Slovenia și Slovacia. A colaborat și cu Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate. În 2021, regele Maha Vajiralongkorn a numit-o șef de cabinet în cadrul gărzii sale private și i-a acordat gradul de general.

Prințesa era văzută ca o persoană apropiată de tatăl ei și ca una dintre cele mai bine pregătite figuri ale familiei regale. Era pasionată și de sport, iar presa internațională a scris că participa la curse de alergare pe distanțe lungi.

Dincolo de rolul ei în familia regală, Bajrakitiyabha a avut o carieră rară pentru o prințesă: a lucrat în justiție, diplomație și în proiecte internaționale pentru femeile aflate în închisoare. Ea a fost asociată cu proiectul Kamlangjai/Inspire și cu promovarea „Bangkok Rules”, regulile ONU privind tratamentul femeilor deținute și al femeilor condamnate la pedepse neprivative de libertate.

A apărat drepturile femeilor aflate în închisoare

Prințesa Bajrakitiyabha a fost cunoscută și pentru activitatea ei în domeniul reformei justiției penale. Ea a vorbit despre situația femeilor vulnerabile care ajung în închisoare și a susținut programe pentru deținute, inclusiv pentru femeile însărcinate sau pentru cele care încercau să se reintegreze după detenție.

AP scrie că prințesa a condus proiectul Kamlangjai, numit și „Inspire”, destinat reabilitării femeilor încarcerate din Thailanda. A susținut, de asemenea, regulile ONU privind tratamentul femeilor deținute, cunoscute drept „Regulile de la Bangkok”.

Thailanda are una dintre cele mai mari populații de femei deținute din lume, iar prințesa a atras atenția asupra pedepselor severe primite de persoane condamnate pentru fapte relativ minore legate de droguri.

Moartea ei complică problema succesiunii

Regele Maha Vajiralongkorn are 73 de ani și nu a desemnat încă un moștenitor oficial. Deși tradiția thailandeză favorizează un moștenitor de sex masculin, dar Constituția permite, din 1974, ca o femeie să urce pe tron. Potrivit publicației The Guardian, Prințesa Bajrakitiyabha era unul dintre copiii regelui care aveau titlu regal și era văzută de unii monarhiști ca o posibilă viitoare regină sau ca regentă pentru fratele ei vitreg, prințul Dipangkorn.

Prințul Dipangkorn, fiul regelui din a treia căsătorie, este considerat moștenitor prezumtiv, dar nu a fost numit oficial. Regele mai are patru fii dintr-o altă căsătorie, care au fost îndepărtați din familia regală în anii 90 și trăiesc în străinătate.

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