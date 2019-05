Bărbatul se numește Durek Verrett și se descrie pe sine ca fiind un „ghid spiritual și un vindecător genial”, aflat la a „șasea generație de șamani” în familia sa. El spune că poate încetini îmbătrânirea, prin folosirea puterii sale de a „accesa atomii” din interiorul corpului uman.

Șamanii, intermediarii dintre oameni și lumea spiritelor, susțin că pot trata boli și sunt capabili să intre în lumile superioare pentru a obține răspunsuri la problemele comunității.

Printesa Martha Louise a fost mult timp cunoscută că are un interes în practicile spirituale, iar anul trecut chiar a călătorit în India pentru a se reculege împreună cu prietenii.

În 2007, i s-a cerut chiar să renunțe la titlul său regal, după ce a anunțat planurile de a deschide o școală care să îi antreneze pe oameni să comunice cu lumea „de dincolo”.

Acum, unii cred că o anumită înțelegere spirituală i-a legat pe cei doi, devenind o atracție puternică, mai ales după ce Martha Louise – care este fiica regelui Harald și a reginei Sonja, fiind și cel mai mare copil al lor – și-a declarat dragostea pentru noul său partener de viață, scrie Daily Mail.



„Știi, când îţi întâlneşti adevărata iubire și eu am fost suficient de norocoasă s-o găsesc pe a mea. Durek mi-a schimbat viaţa, aşa cum a făcut-o cu mulţi alţii. M-a făcut să văd că iubirea necondiţionată există pe această planetă. M-a acceptat, fără întrebări ori frici. Mă face să râd mai mult decât oricine, are cele mai înţelepte sfaturi pentru mine. Mă simt atât de fericită şi binecuvântată că este iubitul meu. Îţi mulţumesc, iubirea mea, pentru că m-ai inclus, atât de generos, în familia ta”, a mărturisit ea, recent, pe contul de socializare.