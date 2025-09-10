Au luat ceaiul în privat

Această revedere oferă o rază de speranță că relația poate fi reparată, cel puțin la un nivel personal.

Chiar dacă nu se ajunge la o reconciliere totală, o îmbunătățire a relației dintre rege și fiul său ar putea reduce tensiunile generale din cadrul familiei regale și ar putea îmbunătăți imaginea publică a monarhiei, arătând unitate în fața adversității.

Harry și Charles au avut o întâlnire privată la un ceai de aproximativ 55 de minute, a relatat BBC, în urma unor informații conform cărora Harry ar fi ajuns la reședința lui Charles, Clarence House, în jurul orei 17:20, ora Londrei.

Palatul Buckingham a confirmat că Charles, în vârstă de 76 de ani, a luat ceaiul în privat cu fiul său miercuri, la Clarence House, în Londra. Întâlnirea ar fi durat circa 55 de minute, potrivit presei britanice.

Și-ar dori mult o împăcare

Harry, în vârstă de 40 de ani, a venit luni, singur, în Marea Britanie pentru o serie de angajamente, iar miercuri dimineaţă a vizitat un centru de cercetare specializat în îmbunătăţirea tratamentului pentru victimele cu leziuni provocate de explozii.

Într-un interviu acordat BBC în luna mai, Harry a spus că „și-ar dori mult o împăcare” cu familia sa, afirmând că „nu are rost să continuăm să ne certăm, viața este prețioasă”.

Recomandări Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările

Întâlnirea de miercuri este prima față în față a lui Harry cu Charles de când l-a vizitat în februarie 2024, în urma diagnosticului de cancer al tatălui său.

Motivele întâlnirii sunt neclare, deși presa britanică a speculat dacă Harry și Charles lucrează la remedierea relației lor tensionate.

Ruptură profundă

Ruptura dintre Harry și familia regală a fost profundă și extrem de publică, alimentată de interviuri televizate (notabil cel cu Oprah Winfrey), documentarul Netflix „Harry & Meghan” și, mai ales, memoriile lui Harry, „Spare”. Acestea au inclus acuzații grave de rasism, lipsă de sprijin, tratament inechitabil și o viziune critică asupra instituției monarhice. Toate acestea au creat tensiuni enorme și au deteriorat semnificativ relațiile.

Harry a avut câteva comentarii deosebit de dure la adresa lui Charles şi a fratelui său mai mare, prinţul William, moştenitorul tronului, ceea ce a dus la o ruptură totală a relaţiei sale cu familia. Dar, după ce a pierdut în mai o bătălie juridică cu guvernul britanic pe tema securităţii sale, Harry a declarat că doreşte o apropiere.

„Desigur, unii membri ai familiei mele nu mă vor ierta niciodată pentru că am scris o carte. Desigur, nu mă vor ierta niciodată pentru multe lucruri. Dar ştiţi… Mi-ar plăcea să mă împac cu familia mea… Nu are rost să mai continuăm să ne certăm. Iar viaţa este preţioasă”, a declarat el pentru BBC. „Nu ştiu cât timp mai are tatăl meu. Nu vorbeşte cu mine din cauza chestiei ăsteia cu securitatea, dar ar fi frumos să ne împăcăm”, a spus Harry.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE