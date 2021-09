Întocmită în fiecare an, lista Time 100 nu este un clasament. Personalităţile incluse sunt repartizate în cinci categorii: „Titani”, „Pionieri”, „Artişti”, „Lideri” şi „Legende”.

Prinţul şi ducesa de Sussex fac parte anul acesta din categoria „legendelor” alături de Britney Spears, opozantul rus Alexei Navalny și Naomi Osaka.

„In a world where everyone has an opinion about people they dont know, the duke and duchess have compassion for the people they dont know. They dont just opine. They run toward the struggle,” writes @chefjoseandres #TIME100 https://t.co/2Cg39BKj1B pic.twitter.com/FhFmAW9UH1