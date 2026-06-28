Prințul Harry și Meghan Markle vor reveni în Marea Britanie luna viitoare, împreună cu cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, ducele și ducesa de Sussex au acceptat oferta de a fi găzduiți într-o reședință regală, un gest interpretat ca un posibil semn al apropierii dintre Harry și tatăl său, regele Charles.

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Prima vizită în Marea Britanie după patru ani

Prințul Harry și Meghan Markle sunt așteptați să ajungă în Marea Britanie în luna iulie, alături de cei doi copii ai lor, Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani. Va fi prima vizită a întregii familii în Regatul Unit după participarea la evenimentele organizate cu ocazia Jubileului de Platină al Reginei Elisabeta a II-a, în 2022.

Potrivit informațiilor apărute, familia Sussex a acceptat oferta de a fi găzduită atât într-o reședință aflată pe domeniul regal, cât și într-o proprietate privată. Deocamdată nu a fost confirmat oficial despre ce reședință este vorba, însă în trecut s-a discutat inclusiv despre posibilitatea unei cazări la Palatul Buckingham.

Revederea cu regele Charles, după nouă luni

Vizita ar urma să marcheze și prima întâlnire dintre prințul Harry și tatăl său, regele Charles, după aproximativ nouă luni. Cei doi s-au văzut ultima dată în septembrie, când au luat ceaiul împreună la Clarence House.

Presa britanică interpretează acceptarea invitației de a sta într-o reședință regală drept un posibil semn al îmbunătățirii relației dintre tată și fiu. Totodată, aceasta ar putea fi și prima ocazie din ultimii patru ani în care regele își va vedea nepoții, Archie și Lilibet.

Harry își va duce copiii la mormântul prințesei Diana

În timpul șederii în Marea Britanie, prințul Harry intenționează să își ducă pentru prima dată copiii la mormântul mamei sale, prințesa Diana, aflat la Althorp House, în Northamptonshire.

Vizita coincide și cu începutul numărătorii inverse de un an până la ediția Jocurilor Invictus, competiția fondată de Harry, care va avea loc la Birmingham în vara anului viitor. Familia Sussex este așteptată să participe la evenimentele organizate înaintea competiției.

Problema securității rămâne un subiect sensibil

Revenirea în Marea Britanie are loc în contextul în care prințul Harry continuă disputa cu autoritățile britanice privind măsurile de securitate acordate lui și familiei sale. Nivelul de protecție a fost redus după ce el și Meghan Markle au renunțat la rolurile de membri activi ai familiei regale, în 2020.

Cei doi nu mai au o locuință permanentă în Regatul Unit, după ce au fost nevoiți să elibereze Frogmore Cottage, reședința primită de la regina Elisabeta a II-a, în 2023, la scurt timp după publicarea volumului autobiografic „Spare”.

Harry a vorbit despre dorința de împăcare cu familia regală

După ce a pierdut anul trecut apelul în procesul privind măsurile de securitate din Marea Britanie, prințul Harry declara într-un interviu pentru BBC că își dorește o reconciliere cu familia regală.

„Nu văd o lume în care mi-aș aduce soția și copiii înapoi în Marea Britanie în acest moment, iar lucrurile pe care le vor pierde sunt, ei bine, totul”, a spus Harry.

„Știți că îmi iubesc țara, întotdeauna am iubit-o, în ciuda a ceea ce au făcut unii oameni din această țară.”

Până în acest moment, nici Palatul Buckingham, nici reprezentanții prințului Harry și ai lui Meghan Markle nu au oferit un punct de vedere oficial cu privire la informațiile apărute în presa britanică.

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