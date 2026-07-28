Cum funcționează o mașină „dirijată de soft”

În ultimii ani, industria auto a promovat intens tranziția către vehiculele controlate de software, prezentând-o drept o revoluție tehnologică.

Spre deosebire de mașinile tradiționale, unde fiecare modul are propriul hardware și circuit integrat, autovehiculele moderne sunt gestionate de câteva computere centrale. Acestea centralizează informațiile provenite de la diverși senzori și module, le procesează și controlează funcțiile vehiculului prin algoritmi avansați.

Acest sistem permite actualizări de software care pot îmbunătăți performanța mașinii de-a lungul timpului, însă vine cu un preț: dependența de aceste computere poate face ca reparațiile să devină extrem de costisitoare, așa cum a descoperit mecanicul român George în cazul unui Porsche Macan EV.

Vehiculul electric, fabricat în 2025, a fost implicat într-un ușor accident frontal, în urma căruia airbag-urile nu s-au declanșat, dar siguranța pirotehnică a bateriei a fost activată. Aceasta a oprit alimentarea circuitului de înaltă tensiune, o măsură de siguranță destinată acestor sisteme de 800 de volți.

Proprietarul a dus mașina la un service oficial Porsche din Marea Britanie, unde i s-a comunicat că singura soluție ar fi înlocuirea întregii baterii, la un cost de peste 50.000 de lire sterline.

George, mecanicul român, a decis să investigheze problema

După ce a demontat bateria, a localizat siguranța pirotehnică, care putea fi înlocuită în doar câteva minute. Totuși, reprezentanții Porsche au refuzat să-i vândă piesa separat.

În lipsa unei siguranțe compatibile, George a fost nevoit să improvizeze folosind o piesă similară de la un model Audi, dar aceasta avea conectoare mai scurte.

Problemele nu s-au oprit aici. După montarea bateriei, sistemul de management al bateriei (BMS) a detectat activarea anterioară a siguranței pirotehnice și a blocat funcționarea vehiculului.

Singura soluție a fost înlocuirea modulului BMS, care, deși a putut fi achiziționat separat de la Porsche, a implicat costuri suplimentare.

După înlocuirea modulului și reinstalarea bateriei, vehiculul a revenit la funcționalitate, însă alte erori software au persistat. În timpul unei actualizări de software, mașina a devenit complet imobilizată, iar sistemul de asistență electrică a direcției a fost dezactivat.

Asistarea electrică a direcţiei a fost dezactivată din cauza unei erori de soft, pentru că, aparent, şi direcţia e dirijată acum de soft, conform Piața Auto.

Înlocuirea casetei de direcție a costat peste 3.000 de lire

Pentru a remedia problema, a fost necesară înlocuirea casetei de direcție, care a costat peste 3.000 de lire, incluzând taxele. Mai mult, această piesă nu a fost acoperită de garanție, deoarece mașina fusese clasificată drept daună totală după accidentul inițial.

În ciuda eforturilor mecanicului și a echipei sale, costurile ridicate și complexitatea reparației au lăsat service-ul în pierdere, scrie publicația menționată.

George, mecanicul român din Marea Britanie, a cumpărat cea mai ieftină Tesla Model S defectă, cu doar 4.500 de lire. Iată cât a investit în reparații.



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