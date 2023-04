Pozele au fost făcute de Millie Pilkington, nu de mama lui Louis. Prinţesa de Wales, soția prințului William, făcea, de obicei, fotografiile care marcau zilele de naştere ale tinerilor membri ai familiei regale.

Someones turning 5 tomorrow… 🎂 🥳



A very happy birthday to Prince Louis.



📸 Millie Pilkington pic.twitter.com/XPDP2v7QRJ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 22, 2023

Kate, 41 de ani, este pasionată de fotografie şi patronează Royal Photographic Society. În 2021, Prinţesa de Wales a lansat un album de fotografie intitulat „Hold Still”, în parteneriat cu National Portrait Gallery.

Louis urmează cursurile şcolii private Lambrook, în apropiere de Ascot, în Berkshire, alături de fraţii săi, prinţul George (9 ani) şi prinţesa Charlotte (7 ani).

La încoronarea regelui Charles al III-lea, din 6 mai, tânărul prinţ ar urma să îşi însoţească fraţii în procesiunea de la Westminster Abbey, ca paj de onoare. Louis nu a participat la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, din 8 septembrie 2022, considerându-se că era prea mic să participe la slujbă împreună cu părinţii săi.

La finalul lunii februarie, Palatul Buckingham a dezvăluit programul celor trei zile de festivități pentru încoronare.

Recomandări DOCUMENTE. Un judecător a simțit nevoia să scoată în evidență într-un dosar al lui Liviu Dragnea negocieri cu un apropiat al lui Putin: magnatul Viatcheslav Kantor

Louis s-a născut de Sfântul Gheorghe, pe 23 aprilie, în 2018, la Spitalul „St Mary’s” din Paddington, Londra.

Când avea 11 săptămâni, el a fost botezat Louis Arthur Charles de către arhiepiscopul de Canterbury Justin Welby, la Capela Regală din Palatul St James.

Louis este cel de-al patrulea în succesiunea la tron, după moartea reginei Elisabeta a II-a, în septembrie anul trecut.

Foto: Twitter The Prince and Princess of Wales

GSP.RO "Mâncarea e dezgustătoare, oamenii pot să te ucidă, iar femeile sunt ca porțelanul". Țara din Europa care a șocat-o pe soția lui Angel Di Maria, a fost un veritabil coșmar

Playtech.ro Rămâi fără cardul de energie dacă faci asta. S-a schimbat legea, toți românii care primesc vouchere trebuie să afle

Viva.ro Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar a ieșit la iveală un detaliu neașteptat! Ce înțelegere au făcut cei doi

TVMANIA.RO O nouă super telenovelă începe la Acasă Gold

Observatornews.ro Un pacient s-a aruncat de la etajul 3 şi a fost găsit mort, deşi era legat de pat. Incident şocant la un spital din Slatina

Știrileprotv.ro Militarii americani au încercat să „fure” o mașină de la soldații români, într-un exercițiu NATO. Reacția lor când au eșuat

FANATIK.RO Singurul loc din lume în care nu ai voie să consumi gumă de mestecat. E interzisă prin lege și amenzile sunt foarte mari. Destinația e la mare căutare printre români

Orangesport.ro Cine ar urma să investească la FCSB în locul lui Gigi Becali: ”Are bani mulţi”. Are afaceri de zeci de milioane de euro

Unica.ro Părăsită pentru o femeie mai tânără, Dana Budeanu face declarații neașteptate despre tatăl fetelor ei: 'Legătura nu este păstrată, legătura e permanentă'