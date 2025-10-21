Potrivit unei anchete publicate de The Sunday Times, viitorul rege al Marii Britanii intenționează să-l excludă complet pe Andrew din viața regală, inclusiv de la ceremonia de încoronare.

Decizia marchează un punct de cotitură în modul în care Casa Regală abordează moștenirea incomodă a fostului duce de York, ale cărui legături cu Jeffrey Epstein continuă să afecteze imaginea instituției.

William vrea o monarhie fără umbrele trecutului

Prințul de Wales, în vârstă de 43 de ani, ar fi fost consultat în momentul în care tatăl său, regele Charles al III-lea, a decis retragerea titlurilor și onorurilor regale ale lui Andrew. Însă, potrivit surselor citate, William nu a fost mulțumit de acel compromis. El consideră că prezența unchiului său la evenimente oficiale „reprezintă un risc reputațional major” și ar transmite un mesaj greșit victimelor abuzurilor sexuale.

„Prințul William îl vede pe prințul Andrew ca pe o amenințare și ca pe o pată asupra monarhiei. Este hotărât să-l țină departe de orice eveniment regal, inclusiv de propria încoronare”, a precizat un apropiat al familiei pentru publicația britanică.

Aceeași soartă ar urma să o aibă și Sarah Ferguson, fosta soție a lui Andrew, care a continuat să-i fie alături, în ciuda scandalurilor. Viitorul rege ar plănui ca nici aceasta să nu mai fie invitată la evenimente oficiale ale familiei regale.

Prințul Andrew e tot mai izolat

Prințul Andrew, în vârstă de 65 de ani, și-a pierdut titlurile regale în urma acuzațiilor privind implicarea sa în rețeaua de trafic sexual condusă de Jeffrey Epstein. Deși a negat constant toate acuzațiile, reputația sa a fost distrusă de procesul intentat de Virginia Giuffre, femeia care l-a acuzat că a agresat-o sexual pe când era minoră. Cazul a fost soluționat în 2022, în afara instanței, printr-o plată estimată la 12 milioane de dolari.

Andrew a declarat recent că a decis „să pună datoria față de familie și țară mai presus de orice”, recunoscând că acuzațiile la adresa sa „distrag atenția de la munca regelui și a Casei Regale”. Cu toate acestea, el insistă că este nevinovat și că nu a avut nicio implicare în faptele imputate.

Noi detalii apărute în presă arată că autoritățile investighează un episod din 2011, când prințul Andrew ar fi cerut unui ofițer de protecție să caute informații confidențiale despre Virginia Giuffre. Scandalul a revenit în atenție după moartea femeii, în aprilie 2025, la vârsta de 41 de ani.

Urmează o nouă eră regală

Prințul William își construiește deja profilul de monarh modern și neiertător cu greșelile trecutului. În viziunea sa, monarhia trebuie să se adapteze la valorile contemporane și să transmită un mesaj clar de integritate.

Excluderea lui Andrew de la încoronare ar fi cel mai puternic semnal de până acum că viitorul rege nu tolerează compromisuri morale, nici măcar în interiorul propriei familii.

„Pentru prințul William, prioritatea este credibilitatea Coroanei. Nu e vorba doar de un scandal personal, ci și de imaginea unei instituții care trebuie să se reinventeze”, a comentat un analist regal pentru Page Six.

Dacă decizia va fi confirmată oficial, prințul Andrew ar deveni primul membru al familiei regale britanice exclus în mod explicit de la o încoronare, un precedent istoric într-o monarhie care încearcă, pas cu pas, să-și refacă prestigiul.

