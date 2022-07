Priscilla Presley, la aproape 50 de ani după divorțul de Elvis: Mai bine nu ne căsătoream

Priscilla l-a cunoscut pe Elvis în 1959, când ea avea 14 ani, iar starul american avea 24. Cei doi s-au văzut prima dată în casa lui Presley din orașul german Bad Nauheim, atunci când Elvis efectua stagiul militar.

Întrebată mai întâi la Sky News Australia care este cântecul ei favorit, din cele peste 700 înregistrate de Elvis, Priscilla a răspuns: „Sunt atâtea melodii, încât mi-este greu să aleg. Cred că It’s Now Or Never, pentru că mi l-a cântat în Germania. Încerca, în mod repetat, să atingă notele înalte, să iasă totul bine, pentru că era un perfecționist”. La acel moment, Elvis încă nu înregistrase melodia în studiourile RCA.

Realizatorul emisiunii a întrebat-o apoi pe Priscilla dacă ar fi fost mai bine să nu divorțeze, iar actrița ajunsă acum la 77 de ani a făcut o mărturisire.

„Doamne… Ca să fiu sinceră, ar fi fost mai bine dacă nu ne căsătoream. Am avut o relație grozavă. El venea la mine acasă noaptea, vorbeam… Putea fi și ora 2:00 sau 3:00 dimineața. Totul era relaxat când nu erau tensiuni, stăteam și vorbeam. Mai aducea și cărți și citeam”, a spus Priscilla la aproape 50 de ani după divorț.

Pe 1 februarie 1968 s-a născut Lisa Marie Presley, singurul copil al lui Elvis și al Priscillei. Foto: Hepta

Actrița și-a amintit și cum era când îl însoțea pe Elvis la concertele din Las Vegas de la începutul anilor ’70.

Recomandări Viktor Orban a spus la Tușnad exact ceea ce a susținut ambasadorul Rusiei la București: „Acest război va putea fi încheiat doar cu negocieri americano-ruse. Până atunci nu va fi pace"

„Îmi spuneam… Sunt cu Elvis Presley. Dar vedeam alte fete fugind spre el, pupându-l, urcând pe scenă după el, mergând în culise după el… Pentru că era cine era. Femeile săreau pe el. Dar am fost măritată cu, probabil, cel mai celebru cântăreț din lume. Nu există cineva care să nu-l iubească pe Elvis”, a rememorat Priscilla.

Născut pe 8 ianuarie 1935, Elvis Presley a murit la 42 de ani, pe 16 august 1977, la locuința sa, Graceland. Cauza decesului Regelui RocknRoll a fost un atac de cord cauzat de o supradoză de medicamente. Foto: Hepta

