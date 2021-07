Prizonier în aeroport. Viața timp de șapte luni a unui om care a fugit de războiul de acasă: dormit pe jos și dușuri în toaletă

Hassan Al Kontar avea 30 de ani atunci când a izbucnit războiul civil din Siria. Criza nu l-a găsit însă acasă, ci în Abu Dhabi, unde lucra în marketing, pentru o firmă de asigurări. Legile țării natale îi obligau însă să se întoarcă și să se înroleze în armata siriană. Tânărul a refuzat. Așa a început drama lui Hassan, copiată parcă din scenariul filmului „Terminalul”, al lui Spielberg: tânărul a ajuns să petreacă șapte luni prizonier într-un aeroport.



„Când am refuzat să mă înrolez, Ambasada Siriei nu mi-a mai reînnoit pașaportul. Fără el, nu mi-am putut extinde viza de muncă, așa că am rămas fără serviciu. În următorii ani, am fost obligat să trăiesc ascuns – am rămas în Emiratele Arabe Unite ilegal”, a spus bărbatul într-un testimonial pentru The Guardian.



Mi-am vândut bunurile și am lucrat la negru când am putut, am dormit în parcuri și pe sub scări. La sfârșitul anului 2016, am fost, în sfârșit, prins de poliție. Hassan Al Kontar, pentru The Guardian:

Cercul vicios al deportării: cum a ajuns în exil în aeroportul din Kuala Lumpur



A petrecut două luni în arest, după care a intrat pe lungul drum al deportărilor. Prima oprire a fost Malaysia, un stat care le oferă sirienilor o viză de sosire, însă nu și azil. După 90 de zile, Hassan a fost nevoit să-și găsească o altă țară gazdă. După ce mama și sora lui și-au vândut bijuteriile de aur, tânărul a făcut rost de 2.000 de dolari, cu care și-a luat un bilet de avion spre Ecuador. Însă în ziua zborului, nu i s-a permis să urce la bordul avionului – fără niciun fel de explicație.



Pentru că nu am putut să obțin un ramburs, am cumpărat un bilet spre Cambodgia, într-o ultimă tentativă de a părăsi țara. Am ajuns la aeroportul Phnom Penh International, însă mi s-a refuzat intrarea și am fost întors în Malaysia cu același avion. Întrucât eram un deportat, nu puteam să reintru în Malaysia, așa că, până găseam o altă soluție, trebuia să rămân în exil la terminalul sosiri din aeroportul din Kuala Lumpur Hassan Al Kontar, pentru The Guardian:

A mâncat numai pui și orez și a făcut duș în toaletă



Rămas în acest no mans land, fără nicio posibilitate de a părăsi aeroportul, Hassan a început să-și organizeze traiul cotidian. A primit o pătură subțire de la niște oficiali ai aeroportului și un spațiu de dormit pe podeaua rece și tare a terminalului. Air Asia, compania aeriană al cărei pasager încă era în mod oficial, i-a oferit trei mese pe zi. „Însă era mereu același lucru: pui și orez”, povestește bărbatul.



În timp, Hassan s-a împrietenit cu personalul aeroportului: pentru câțiva bani, un om de serviciu a fost de acord să-i aducă o ceașcă de cafea de la Starbucks; alți membri ai personalului de la curățenie s-au oferit să-i ia hainele acasă pentru a i le spăla. Singur, Hassan a găsit soluții pentru a face duș dimineața devreme, în toaletele aeroportului, și pentru a-și încărca telefonul mobil.



Nu s-a obișnuit niciodată însă cu lumina permanentă din terminal și cu anunțurile continue care-l trezeau din somn noaptea.



A primit ajutor de la un grup de călători canadieni



„După vreo lună, am început să mă îngrijorez că aceasta este viața mea acum. Încercam să-mi reamintesc faptul că nu eram un criminal și că nu era vina mea că țara mea se afla momentan în război”, povestește sirianul.



Aveam un telefon și experiență în marketing și m-am întrebat dacă puteam să fac ceva ca asta să lucreze în avantajul meu. Mi-am făcut conturi de Twitter și Instagram și am început să-mi împărtășesc povestea. La început am avut puține răspunsuri, însă după ce BBC News Asia mi-a preluat povestea, interesul a crescut. Hassan Al Kontar, pentru The Guardian:

În scurt timp, a devenit o vedetă a aeroportului din Kuala Lumpur. Printre sutele de pasageri care s-au oprit pentru un selfie s-a aflat și un grup de canadieni, care au luat problema lui Hassan în serios. Ei s-au preocupat ca tânărul să aibă toate cele necesare și au făcut demersurile pentru ca acesta să poată cere azil în Canada.



Coperta cărții scrise de Kontar foto: Twitter

Hassan Al Kontar

După șapte luni petrecute în terminalul sosiri din Kuala Lumpur, Hassan Al Kontar a ajuns în Canada. Acum lucrează la Crucea Roșie și îi ajută pe refugiați să se relocheze. „Mulți alți sirieni nu au fost atât de norocoși ca mine – dacă mama nu ar fi insistat să învăț engleza când eram copil și dacă tata nu mi-ar fi dat lecția răbdării, nu aș fi ajuns aici”, spune în mărturia sa Hassan.

A scris și o carte despre experiența sa: [email protected]_airport (Un om la aeroport).

foto: Facebook/Hassan Al Kontar

