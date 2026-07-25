Electrica poate fi bună în utilizare, dar complicată la revânzare

Pentru un șofer obișnuit, întrebările despre o electrică sunt simple: cât merge, cât încarcă, cât costă. Pentru o firmă, întrebarea mare este alta: cât pierde mașina din valoare până la finalul contractului de leasing?

Aici apare problema valorii reziduale. Potrivit Flote Auto, vehiculele electrice păstrează în medie aproximativ 50% din valoare după trei ani, în timp ce mașinile cu motor termic păstrează peste 62%. Diferența este uriașă când ai zeci sau sute de mașini în flotă.

Dacă valoarea reziduală este estimată prea optimist, rata de leasing poate părea bună la început, dar costul real explodează la final.

De ce e mai greu de calculat la electrice

Mașinile electrice se schimbă foarte repede. Apar baterii mai bune, autonomie mai mare, încărcare mai rapidă și reduceri de preț la modele noi. Toate acestea pot lovi prețul unei electrice rulate.

Katharina Wagner, expert în remarketing la Arval, spune că riscul real pentru companii nu este doar tehnic, ci financiar: firmele care electrifică astăzi decid și asupra costurilor viitoare, revânzării și stabilității financiare.

Cu alte cuvinte, o electrică nu trebuie judecată doar după rata lunară. Trebuie calculat cât va mai valora când se întoarce din leasing.

Ce ar trebui să facă firmele din România

Răspunsul nu este să evite electricele, ci să le aleagă mai atent. O flotă nu trebuie electrificată la grămadă, ci pe trasee, utilizare și risc de revânzare.

Mașinile care fac drumuri previzibile, se încarcă ușor și au baterii cu istoric bun pot avea sens. Modelele scumpe, cu tehnologie care se poate învechi rapid, trebuie analizate mai dur.

Pentru România, unde piața second-hand de electrice este încă în formare, valoarea reziduală este și mai importantă. Dacă nu știi cât va valora mașina peste trei ani, nu știi nici cât te costă cu adevărat azi.

Pentru mai multe detalii despre valoarea reziduală, remarketing și riscurile financiare ale flotelor electrice, puteți citi analiza publicată de Flote Auto.