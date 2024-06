Potrivit unor estimări occidentale, cel puțin 150.000 de soldați ruși au murit pe câmpul de luptă din Ucraina. Mai mult decât atât, aproape un milion de ruși au fugit în străinătate de la declanșarea războiului din ordinul lui Putin, la 24 februarie 2022. În același timp, numărul nașterilor în Rusia este la cel mai scăzut nivel din ultimii peste 20 de ani. De altfel, în unele regiuni rusești de lângă granița cu Ucraina, numărul copiilor nou-născuți se află mult sub medie.

Creșterea natalității, o prioritate națională

Putin consideră creșterea natalității drept o prioritate națională. El a declarat anul 2024 drept „anul familiei” și a stabilit subvenții pentru mamele cu trei sau mai mulți copii. În plus, s-a angajat să aloce până la 157 de miliarde dolari în următorii șase ani pentru susținerea familiilor și a copiilor.

„Pentru femei, maternitatea este un obiectiv special”, a transmis liderul de la Kremlin într-un discurs rostit cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Familia, a adăugat el, trebuie să fie „preocuparea cea mai importantă pentru o femeie, indiferent de cariera sau de opțiunile profesionale pe care le are în vedere”.

În ultimii ani, cea mai mare creștere a populației ruse – de circa 2,4 milioane de persoane – s-a constatat în 2014, după anexarea Peninsulei Crimeea.

„Cel mai de succes program în privința populației a fost anexarea teritoriilor vecine, nicidecum rata nașterilor”, observă Nicholas Eberhardt, un politolog care studiază demografia rusă la American Enterprise Institute, cu sediul în Washington.

Potrivit lui Eberhardt, Rusia pierde oameni apți de muncă, mai ales „talente” din diverse domenii „Pierderea atâtor resurse umane va compromite viitorul economic al Rusiei”, anticipează el.

„Problema demografică este, într-adevăr, una foarte presantă”, a recunoscut purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-o serie de răspunsuri oferite prin e-mail. „Măsurile vizând creșterea natalității sunt o prioritate a guvernului și a președintelui. Într-un fel sau altul, cele mai multe din obiectivele de dezvoltare ale țării urmăresc acest lucru”, a subliniat el.

Peskov atrage atenția că principalele motive ale scăderii ratei natalității amintesc de cele din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și de cele din deceniul 1990-2000, după dezmembrarea Uniunii Sovietice.

Înainte de destrămarea Uniunii Sovietice, act consfințit în decembrie 1991, Moscova stăpânea un teritoriu considerat al treilea cel mai populat din lume, incluzând statele care au redevenit independente. Pe fondul problemelor economice și sociale care s-au prelungit, un număr tot mai mare de ruși au murit de boli cardiovasculare, sinucideri, accidente de circulație și alte cauze – adesea legate de consumul excesiv de alcool – și femeile au avut tot mai puțini copii.

Până în 2003, speranța de viață în Rusia scăzuse la 65 de ani de la 69 de ani în 1990, mult sub țările occidentale. O economie mai stabilă, politicile de restricționare a achizițiilor de alcool și campaniile antifumat au contribuit la creșterea speranței de viață până la aproximativ 70 de ani în 2022, dar din nou sub țările dezvoltate. De exemplu, speranța de viață era de 78 de ani în SUA în același an, în timp ce în Estonia, o fostă republică sovietică, se ridica la 79 de ani.

Odată un instalarea pandemiei de COVID-19, Rusia a devenit una dintre cele mai afectate țări din lume. Circa 1,12 milioane de locuitori ai Rusiei au murit de COVID-19 între aprilie 2020 și martie 2022, semnalează Aleksei Rakșa, un demograf rus independent care a fost concediat dintr-o instituție guvernamentală după ce a dezvăluit măsluirea statisticilor privind decesele de COVID-19.

Lipsă acută de forță de muncă în unele domenii

Conform statisticilor oficiale, Rusia numără în prezent aproximativ 146 de milioane de locuitori, plasându-se pe locul nouă la nivel global, între Bangladesh și Etiopia. Într-adevăr, rămâne mult mai populată decât Ucraina, care număra 44 de milioane de locuitori înainte de lansarea invaziei la scară largă și se confruntă cu multe dintre aceleași provocări demografice.

Spre deosebire de țările occidentale, Rusia nu a atras un număr suficient de imigranți pentru a compensa îmbătrânirea populației și scăderea natalității, remarcă demografii. Populația sa, la fel ca cea a Japoniei și a altor câtorva țări, urmează să scadă de-a lungul restului acestui secol.

De la declanșarea invaziei și până în iulie 2023, până la 920.000 de cetățeni ruși părăsiseră țara, constată Re: Russia, un grup de cercetare și analiză care își bazează calculul pe date despre migrație din surse din mai multe țări.

Deși unii s-au întors între timp în Rusia, mulți dintre cei care s-au stabilit în străinătate sunt „talente” din IT și din alte domenii. Statisticile oficiale ale Rusiei prezintă un număr de aproximativ 668.000 de emigranți în 2022, cel mai mare din 1992 încoace, și de aproximativ 450.000 în 2023.

În condițiile în care Putin a pus pe picior de război o parte a economiei ruse, plecarea acestor resurse de muncă îl afectează în mod serios. De altfel, liderul rus a recunoscut anul trecut că lipsa lucrătorilor specializați împiedică creșterea producției militare la nivelul dorit de el.

Conform Institutului Gaidar pentru Politici Economice, aproximativ 47% dintre companiile de producție din Rusia au raportat lipsuri de personal în ianuarie la un nivel precum cel din 1996. În această ordine de idei, Academia de Științe a Rusiei estimează că țara are nevoie de încă 4,8 milioane de angajați. Banca Centrală a Rusiei afirmă că penuria forței de muncă se resimte îndeosebi în sectoarele de producție, transport, logistică și construcții.

Morți din cauza disperării

Demografii ruși se declară îngrijorați și spun că războiul ar putea să ducă din nou la așa-zise decese din disperare – provocate de boli legate de abuzul de alcool sau din alte cauze.

Alcoolul și drogurile reprezintă de multă vreme o problemă gravă în Rusia. În 2022, în timpul unei reuniuni televizate, Putin i-a spus unei mame care și-a pierdut fiul în Ucraina că este mai onorabil să mori în război decât din cauza alcoolului. „În cazul unora, nu este prea clar dacă trăiesc sau nu. Nu se prea știe de ce mor, din cauza vodcăi sau din alte cauze. Dar fiul ei și-a atins obiectivul”, a susținut președintele rus.

Focusarea Rusiei pe producția de armament a dus la crearea de noi locuri de muncă și la majorarea unor salarii. Totuși, acest stimul ar putea afecta pe viitor creșterea economică, iar „orice scădere a nivelului de trai afectează rata fertilității”, atrage atenția economista Tatiana Mihailova.

Potrivit statisticilor guvernamentale, 1,26 milioane de copii s-au născut anul trecut în Rusia. Este vorba de cel mai mic număr de nașteri din ultimii 20 de ani.

Previziunile pe termen lung ale lui Aleksei Rakșa sunt pesimiste. În opinia sa, crizele din trecut ale Rusiei continuă să-și pună amprenta de-a lungul generațiilor. Consecințele sunt în spirală. Scăderea populației după prăbușirea Uniunii Sovietice a dus la mai puține femei de vârstă reproductivă. Numărul femeilor din această grupă de vârstă este de așteptat să scadă cu 40% până în 2030, comparativ cu 2010, spune el.

Incertitudini în privința viitorului

Maria, o avocată în vârstă de 34 de ani din orașul Novosibirsk, are fiu de 6 ani și își mai dorește un copil. „Dar prețurile cresc, în timp ce veniturile reale nu cresc. Controalele medicale doar pentru pregătirea unei sarcini costă aproximativ 80.000 de ruble (820 de euro)”, calculează ea.

„Nu există stabilitate, nu există încredere în viitor pentru a planifica în liniște un copil, deși mi-ar plăcea să fiu din nou mamă”, spune ea.

Numărul de nașteri la nivel național continuă să scadă în acest an, rata din ianuarie-martie fiind cu 3,5% mai mică în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Regiunea Belgorod, care se învecinează cu Ucraina și este lovită constant de bombardamente, înregistrează o scădere de 10,2%, potrivit Rosstat.

Alte regiuni care se învecinează cu Ucraina, precum și Crimeea ocupată de ruși, se confruntă la rândul lor cu scăderi mai accentuate ale nașterilor decât media națională. Briansk, o regiune care a trecut prin incursiuni și atacuri cu drone asupra instalațiilor petroliere, înregistrează o scădere de 8,2%.

În unele provincii ruse, rata natalității scade mai mult decât înainte ca urmare a mobilizării a sute de mii de tineri pe câmpul de luptă din Ucraina, explică demograful rus Igor Efremov.

Datele culese de FilterLabs.AI, o companie cu sediul în SUA care analizează informațiile de pe site-urile rusești de știri, forumurile online și aplicațiile de mesagerie, sugerează că rușii nu mai sunt dornici să aibă copii.

În acest context, clinicile private din mai multe regiuni, inclusiv din Crimeea ocupată, evită să efectueze avorturi, răspunzând astfel unei cereri din partea autorităților. Duma de Stat a Rusiei ia în considerare interzicerea avorturilor în clinicile private la nivel național. Putin a numit avorturile o „problemă presantă”.

O iarnă demografică

Anul trecut, senatoarea rusă Margarita Pavlova a cerut ca femeile tinere să facă copii în loc să urmeze studii superioare. „Probabil că, pentru toate autoritățile, a devenit evident că ne aflăm în pragul unei ierni demografice”, a spus ea.

Salavat Abîlkalikov cunoaște bine problemele Rusiei în materie de populație. Acest demograf în vârstă de 37 de ani consideră că toate problemele de care Rusia s-a izbit anterior – scăderea ratei natalității, scăderea imigrației și scăderea speranței de viață – se vor agrava din cauza războiului.

El vorbește inclusiv din propria experiență. Soția lui Abîlkalikov, în vârstă de 33 de ani, a rămas însărcinată la mijlocul lui februarie 2022, cu câteva zile înainte de lansarea invaziei. La vremea aceea, ei credeau că, în pofida unei anume instabilități, viața ar putea fi „mai bună”.

Însă, din cauza războiului, soții Abîlkalikov au părăsit Rusia imediat după nașterea fiicei lor. Salavat Abîlkalikov denunță mai ales „agitația militaristă” din școli și din de presa deținută de statul rus. Acum locuiesc în Regatul Unit și își mai doresc un copil. „Dar numai dacă vom fi absolut siguri de viitorul nostru”, afirmă el. În ceea ce privește natalitatea din Rusia, demograful Abîlkalikov se declară pesimist pentru următorul deceniu.

