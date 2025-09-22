Pentru a eficientiza procesul, vor fi organizate șase etape de licitații: primele trei pentru zona cuprinsă între bd. Saturn și Calea București, iar următoarele trei pentru sectorul dintre calea ferată și bd. Saturn.

Primele două sesiuni au loc pe 23 și 25 septembrie, de la ora 9.00, la sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 2 „Diaconu Coresi” (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 15).

Alte licitații sunt programate pentru 30 septembrie, 2, 7 și 9 octombrie, vizând locurile rămase disponibile pe străzile din zonă. La rundele anterioare au fost atribuite toate cele 165 de locuri, cel mai mare tarif anual ajungând la 2.000 de lei.

Pe 23 septembrie sunt invitați locatarii din perimetrul: Calea București nr. 1–21, 29–53, 57 (numere impare); str. Zizinului nr. 2–52 (numere pare); str. Popa Șapcă; bd. Saturn nr. 2–8 (numere pare); str. Baba Novac nr. 15–15A și casele dintre nr. 2 și nr. 42.

Pe 25 septembrie procedura vizează locurile libere de pe bd. Saturn nr. 10–30 (numere pare), str. Baba Novac (nr. 44–78), str. Szemler Ferencz, str. Lunii nr. 1, 4–6, str. Traian nr. 44 și 46, Calea București nr. 69 și 77, str. Săcelelor nr. 1–3, str. Aurora, str. Hermann Oberth, str. Uranus nr. 1–21 (impare) și nr. 2–12 (pare), str. Jupiter nr. 1–11 (impare) și str. Înfrățirii nr. 6, 8, 9.

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Participarea este permisă în trei etape: mai întâi persoanelor fără loc de parcare, care au domiciliul și mașina înmatriculată la adresa respectivă; apoi celor fără parcare, dar cu cereri depuse conform art. 20, alin. 2, pct. II; iar în ultima etapă, celor care dețin deja un loc și solicită al doilea. Documentele necesare (în original și copie) sunt: actul de identitate, certificatul de înmatriculare cu ITP valabil și, dacă e cazul, împuternicire scrisă pentru reprezentanți. Copiile vor fi semnate pentru conformitate pe proprie răspundere.

Pentru buna desfășurare a licitațiilor, fiecare cerere va fi reprezentată de o singură persoană. Revalidarea locurilor existente sau actualizarea datelor se poate face online, prin platforma disponibilă pe portalul oficial al Primăriei Brașov – www.brasovcity.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE