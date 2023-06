LUPTA PENTRU SPAȚIUL VERDE. Ce se întâmplă în procesele în care o asociație a cerut desființarea documentului care apără zonele protejate din București. Care sunt cele 98 de zone?

Dosarele 34956/3/2021 și 34607/3/2022 se judecă la Tribunalul București și au fost pornite de asociația Lexcivica.

Asociația a cerut anularea PUZ-ului Bucureștiului și, suplimentar, anularea PUZ-ului unde se află investiția imobiliară din Modrogan 1A a companiei ONE Properties.

Pe 19 iunie 2023, cererea privind anularea PUZ-ului de protecție din zona centrală a fost respinsă definitiv de instanță, iar cererea principală, referitoare la întreg PUZ-ului zonelor protejate ale Capitalei, continuă să se judece în primă instanță.

Procesul cu numărul 34956/3/2021 a început pe 3 decembrie 2021 la Tribunalul București. Asociația Lexcivica a chemat în judecată Consiliul General al Municipiului București.

Lexcivica a cerut anularea unui document emis de Consiliul General al Municipiului București, HCGMB 279/21.12.2000, hotărâre prin care s-a aprobat PUZ Zone Construite Protejate.

Acest PUZ este documentul prin care sunt stabilite și apărate zonele de patrimoniu și clădirile istorice din București.

Practic, fiecare proprietar al unui astfel de imobil din aceste zone, dacă vrea să construiască sau să demoleze, trebuie să ceară autorizație de la Primăria Municipiului București.

Sunt 98 de zone protejate

PUZ-ul prevede 98 de arii ale orașului, protejate. Exemple de zone cuprinse în PUZ-ul care este atacat în instanță:

Zona Aviatorilor – bulevard care unește Piața Victoriei cu Piața Aviatorilor și șoseaua Nordului

Zona Regina Maria – bulevardul care unește Piața Unirii și Calea Rahovei

Zona Dacia – bulevard care unește Piața Romană cu Calea Moșilor

Zona Calea Victoriei – porțiunea de stradă dintre Piața Victoriei și Splaiul Independenței care include Piața Revoluției și Piața Palatului, străzile Luterană, Boteanu, Ministerului, Ing. Marconi, Dr. Răureanu și porțiuni ale străzilor G-ral Berthelot, George Enescu și multe altele.

Zona Kiseleff – bulevard care unește Piața Victoriei cu Piața Presei Libere.

Zona Icoanei – zonă definită de artere majore – bd. Dacia, str. Vasile Lascăr, str. Maria Rosetti, str. Jean Louis Calderon și include în aceste limite porțiunile străzilor Icoanei, Schitu Dărvari, Aurel Vlaicu, C. Botez, Alex. Donici, Viitorului, I. Movilă, Dumbrava Roșie, Piața Spaniei.

Parcul Cișmigiu

Parcul Carol

Parcul Herăstrău

Grădina Botanică

Parcul Delavrancea

Parcul Herăstrău. Foto: Shutterstock

One, o mare companie imobiliară, a intrat în proces de partea Lexcivica

Un an mai târziu, pe 12.12.2022, LEXCIVICA a cerut Tribunalului București, într-un dosar separat, suspendarea executării HCGMB 279/2000.

În ambele procese ale LEXCIVICA este implicată One Modrogan. One este intervenient în favoarea asociației. One Properties este unul din marii investitorii imobiliari ai României

De partea cealaltă, ca intervenienți în favoarea pârâtului, adică a Consiliului General al Municipiului București, sunt Fundația ECO-CIVICA și Municipiul București.

În cursul primului proces, LEXCIVICA a depus în instanță o cerere suplimentară, „de suspendare a executării PUZ pentru Zona Protejată nr. 48 Parcelarea Filipescu, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 279/21.12.2000”.

Zona protejată Parcelarea Filipescu cuprinde și Aleea Modrogan 1A. Aici, One Modrogan are dezvoltat proiectul imobiliar de zeci de milioane de euro blocat prin decizia Curții de Apel București. Curtea a folosit exact argumentele interdicției de a se construi pe spațiu verde și într-o zonă protejată.

Zona protejată Parcelarea Filipescu cuprinde și Aleea Modrogan 1A. Foto: captură google.com/maps

Victor Vasile, Lexcivica: „Nicușor Dan, un infractor care sabotează economic Capitala”

În decembrie 2022 , judecătorii au calificat solicitarea LEXCIVICA, în favoarea zonei specifice, ca „fiind o modificare a acţiunii” și au respins-o.

LEXCIVICA a atacat decizia Tribunalului, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel București, unde un complet de 3 judecători a respins recursul la termenul din 19.06.2023.

Procesul pe fond continuă la Tribunalul București, următoarea înfățișare fiind programată pe 18 septembrie 2023.

„Aceste acte administrative nu există de fapt și de drept, iar de acestea se prelevează ca să legifereze sau să suprime dreptul la proprietate primarul Nicușor Dan, un infractor care sabotează economic Capitala”, a explicat Victor Vasile, președintele Lexcivica. Vasile este și cel care susține în fața judecătorilor cauzele asociației sale.

Victor Vasile, președintele Lexcivica. Foto: Facebook

Libertatea a contactat atât One Properties, cât și Primăria Capitalei și va publica pozițiile acestora în momentul în care se vor exprima.

Foto: Shutterstock

Avem subiectele la română de la Bac 2023!

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Viva.ro Drama actriței din Maria Mirabela. A murit la 34 de ani, după ce a fost răpită și abuzată trei zile, de un fost pușcăriaș

Libertateapentrufemei.ro Toate pozele de la botezul fiicei Andreei Antonescu și ținutele vedetelor. Rochia Adelinei a fost incredibilă

FANATIK.RO BAC 2023. Cum se rezolvau subiectele la Limba și literatura română. Baremul de la bacalaureat 2023 conform edu.ro și Ministerul Educației

Știrileprotv.ro Prima apariție a lui Serghei Șoigu după rebeliunea Wagner. Ministrul rus al apărării s-a dus în Ucraina | VIDEO

Observatornews.ro Subiecte la Bac 2023 - limba română. Ce au avut de rezolvat elevii la punctul III

Orangesport.ro Ce l-a mirat pe Emil Grădinescu după atacul lui George Ogăraru: "El a fost la mine acasă. Nici acum nu-mi vine să cred". Comentatorul crede că ştie motivul apariţiei subiectului

Unica.ro Elizabeth Taylor, amor nebun cu soțul celei mai bune prietene, tot o actriță celebră: 'Erau împreună'