Dina Anișcik, educatoare la Liceul CFR nr. 20 din Ussuriisk, a fost găsită vinovată de „discreditarea armatei ruse” și amendată cu 30.000 de ruble (300 de euro).

Incidentul s-a petrecut pe 7 aprilie, la Festivalul de creație pentru copii „Țara Minunilor” dedicat aniversării Marelui Război pentru Apărarea Patriei.

Anișcik a coordonat un spectacol al grupului vocal „Curcubeu”, în care copiii au interpretat cântecul „Dragi adulți buni, opriți războiul!” și au afișat pancarte cu mesajul „Nu războiului!”, în rusă, engleză și ucraineană.

Autoritățile au considerat că reprezentația „a subminat încrederea unui cerc nedefinit de persoane cu privire la utilizarea armatei ruse în străinătate”. Anișcik nu și-a recunoscut vina.

Colegii educatoarei au declarat că acuzațiile sunt absurde: „Ce propagandă pro-ucraineană?! Este un cântec al Tatianei Vetrova, scris în 2004 pentru altă aniversare a Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Copiii l-au interpretat pentru cea de-a 80-a aniversare”.

Și dacă ar fi cântat «Dragi adulți, continuați războiul!» și ar fi ieșit cu afișe «Da, războiului!», atunci ar fi primit un premiu, presupun, nu?

Melodia este interpretată în mod regulat la concursuri de muzică pentru copii și la spectacole dedicate aniversărilor diferitelor conflicte militare.

Dina Anișcik a explicat că spectacolul fusese aprobat în prealabil de organizatori. Cântecul, scris cu 11 ani în urmă de un membru al Uniunii Scriitorilor din Rusia, este interpretat frecvent la concursuri și spectacole pentru copii dedicate aniversării diverselor conflicte militare.

Versurile cânteculu „Opriți războiul”:

Cei mai buni adulți,

Opriți războiul!

Și voi decora primăvara pentru voi,

Cu stele multicolore,

Și vă voi construi,

Casrele din nisip în care să vă jucați.

Și nu voi mai plânge,

și nu-mi va mai fi frică.

Copiii nu au unde să se joace.

Unde este război,

Nu poți culege flori,

Unde este război,

Nimeni nu va răspunde la întrebarea:

Pentru ce Mor copiii nevinovați?



