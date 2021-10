Primarul Piedone, în aşteptarea verdictului

Şedinţa de judecată întârzie cu sfertul academic. Înainte ca cei trei judecători să intre în sală, primarul Popescu Piedone stă de vorbă cu avocaţii, în faţa prezidiului. Poartă un costum negru, tricou alb şi pantofi cu ciucurei, iar pe faţă are o mască neagră, pe lateralul căreia scrie, în coloană: „Încredere. Transparenţă. Eficienţă”. Masca e trasă sub nas.

Piedone aşteaptă să vadă ce va decide completul de divergenţă cu privire la schimbarea încadrării juridice a faptelor de care e acuzat. 8 ani şi 6 luni de închisoare a primit condamnare la Tribunalul Bucureşti, pentru abuz în serviciu (două fapte) cu consecințe deosebit de grave. Pentru neglijenţă în serviciu, pedeapsa e între 3 luni şi 3 ani de închisoare sau amendă.

Dar abia la termenul următor, din 20 octombrie, vor fi puse în discuţie schimbările de încadrare juridică. Azi, instanţa doar contabilizează cererile venite din sală, la care se adaugă sesizarea din oficiu.

În aprilie anul acesta, președinta completului, judecătoarea Adina Dumitrache, anunţa că, pentru Cristian Popescu Piedone și ceilalți cinci funcționari publici inculpați în dosar, se pune în discuţie, din oficiu: dacă încadrarea juridică a faptelor poate fi schimbată, din abuz în serviciu în neglijență în serviciu, dacă din lista acuzaţiilor poate fi eliminat art. 309 din Codul Penal (care prevede că, pentru faptele ce au produs consecințe deosebit de grave, limitele pedepsei se majorează cu jumătate), dar și dacă Primăria Sectorului 4 și ISUBIF pot fi obligate direct la despăgubiri către părțile civile, pentru vătămare corporală și ucidere din culpă.

Completul de divergenţă a apărut după ce judecătorii Dumitrache şi Iugan au declarat că nu pot ajunge la o concluzie comună, având opinii „definitiv ireconciliabile”.

Astăzi, 6 octombrie, preşedinta completului le-a comunicat avocaţilor din sală că, în următoarele zile, pe portalul instanţelor vor fi publicate, „sintetizate, toate cererile de schimbare a încadrării juridice a faptei, toate sesizările din oficiu şi toate variantele posibile”.

Şedinţă bruiată de mesajele RO-ALERT

Anunţul a fost făcut la finalul şedinţei de judecată, care a durat circa 45 de minute. După ce completul a intrat în sală, iar grefierul s-a apucat să citească lunga lista a părtţilor, telefoanele au început să zbârnâie cu alarmele trimise de RO-ALERT, despre incidenţa COVID din Bucureşti. Mai întâi unul, apoi, rând pe rând, şi celelalte, din toate colţurile sălii.

După zece minute, când a început reaudierea primului martor, oamenii încă mai primeau alerte. Deranjată de zgomot, preşedinta completului a avertizat: „Cine are telefonul deschis să iasă afară din sală!”, „Sunt cu sonorul oprit, doamna preşedintă, dar tot se aude alarma!”, i-au strigat cei din sală, la unison. Neîncrezătoare, judecătoarea şi-a ridicat propriul telefon, zicând: „al meu e pe vibraţii, am primit alerta, şi n-a făcut zgomot!”. „N-a îndrăznit, doamna preşedintă”, i-a dat replica un avocat, zâmbind pe sub mască.

Cine sunt cei doi martori reaudiaţi

Martori reaudiaţi azi, la cererea avocatei unuia dintre pompierii inculpaţi în dosar, au fost Eugen Voicu, director general al SC Pionierul SA, şi Costel Vulpe, administrator al SC Pionierul SA. Cei doi au vorbit despre controlul efectuat de pompieri în septembrie 2014, răspunzând întrebărilor judecătoarei Carmen Găină, intrată în completul de divergenţă pentru a lămuri chestiunea schimbării încadrării juridice a faptelor.

Eugen Voicu a spus că el doar le-a dat pompierilor lista cu spaţiile închiriate de pe platforma Pionierul. Printre ele, era şi clubul Colectiv. „Nu am verificat modificările efectuate de chiriaşi”, iar „fiecare dintre ei răspundea, prin contract, de îndeplinirea condiţiilor de securitate pentru paza si stingerea incendiilor”, a declarat Voicu, în instanţă.

Costel Vulpe e cel care i-a însoţit pe pompierii veniţi în control pe platforma Pionierul. El şi-a amintit că „era dimineaţă, în jur de ora 10:00”, că a intrat cu ofiţerii ISU în club, unde „era întuneric, n-am văzut nimic” şi că acolo le-a făcut cunoştinţă cu „Viorel, un angajat al clublui”, iar apoi el a ieşit afară şi nu mai ştie ce s-a întâmplat. „Pe ofiţerii ISU i-am mai văzut, o zi – două, prin Pionierul, dar nu ştiu dacă au revenit la Colectiv. Nu mi-au cerut informaţii cu privire la spaţiul în care funcţiona clubul”, a declarat Vulpe.

Următoarele termene ale procesului au fost fixate pentru 20 octombrie şi, respectiv, 17 noiembrie, când, cel mai probabil, instanţa va anunţa decizia legată de schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru Piedone şi ceilalţi cinci funcţionari publici inculpaţi în dosar.

Pe 30 octombrie, se fac 6 ani de la incendiul din clubul Colectiv, în urma căruia 65 de oameni şi-au pierdut viaţa.

Condamnările de la Tribunalul București

În decembrie 2019, Tribunalul București a pronunțat primele condamnări în dosarul Colectiv:

● Cristian Popescu – Piedone, fost primar al Sectorului 4 şi actual primar al Sectorului 5: 8 ani şi 6 luni de închisoare;

● Alin George Anastasescu, patron Colectiv: 11 ani și 8 luni de închisoare cu executare

● Costin Mincu, patron Colectiv: 11 ani și 8 luni de închisoare;

● Cătălin Paul Gancea, patron Colectiv: 11 ani și 8 luni de închisoare;

● Antonina Radu Antonina, pompier ISU: 9 ani și 2 luni de închisoare;

● George – Petrică Matei, pompier ISU: 9 ani și 2 luni de închisoare;

● Aurelia Iofciu, angajată la Primăria Sector 4: 8 ani de închisoare;

● Luminiţa Larisa Ganea, consilier superior la Primăria Sector 4: 7 ani de închisoare;

● Sandra Ramona Moţoc, referent superior la Primăria Sector 4: 3 ani de închisoare cu suspendare

● Daniela Ioana Niţă, patron al firmei de artificii: 12 ani și 8 luni de închisoare;

● Cristian Mihai Niţă, administrator al firmei de artificii: 3 ani și 6 luni de închisoare;

● Viorel Zaharia, pirotehnist: 9 ani si 8 luni de închisoare;

● Marian Moise, pirotehnist: 10 ani de închisoare;

● Clubul Colectiv SRL: 470 zile amendă, cu o sumă corespunzătoare de 5.000 lei pentru ziua de amendă, și confiscarea sumei de 62.298 lei;

● Golden Ideas Fireworks Artists SRL: 470 zile amendă, cu o suma corespunzătoare de 5.000 lei pentru ziua de amendă

● SC Noran Prompt Serv SRL: confiscarea sumei de 147.133 lei.

Decizia nu este definitivă. Verdictul final va fi dat de Curtea de Apel Bucureşti.

