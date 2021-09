Fost manager al Spitalului Malaxa din Capitală, Florin Secureanu este judecat, în prezent, în două dosare penale, ambele aflate în primă instanță la Tribunalul București.

Echipa de investigații a Gazetei Sporturilor a publicat o serie de articole încheiate cu reținerea lui Florin Secureanu în decembrie 2016. Elemente din anchete se regăsesc în ambele rechizitorii.

Dosarul Secureanu 1 , trecut de al 50-lea termen, disjuns dintr-un dosar-mamă în urma căruia 7 persoane au fost condamnate la un total de 15 ani de închisoare. Acestea și-au recunoscut faptele, Secureanu nu. El și alți 2 oameni de afaceri sunt judecați separat, însă instanța nu a dat o primă decizie de peste 3 ani.

, trecut de al 50-lea termen, disjuns dintr-un dosar-mamă în urma căruia 7 persoane au fost condamnate la un total de 15 ani de închisoare. Acestea și-au recunoscut faptele, Secureanu nu. El și alți 2 oameni de afaceri sunt judecați separat, însă instanța nu a dat o primă decizie de peste 3 ani. Dosarul Secureanu 2, trimis în judecată toamna trecută, în care se administrează încă probe pentru cercetarea judecătorească și sunt citați martori pentru audiere. Acest dosar se referă la 5 infracțiuni de abuz în serviciu. Una dintre ele este acuzația că și-a ridicat casa din cartierul Floreasca folosind materiale din spital.

Dosarul cu numărul 2 a ajuns, marți, 28 septembrie, la al 9-lea termen. Pentru a le da posibilitatea avocaților lui Florin Secureanu să depună documente și înscrisuri, judecătoarea de la Tribunalul București a amânat din nou, pentru ca martorii să nu fie audiați de două ori.

Totuși, aceștia au ținut să facă mai multe precizări la pupitru. Printre care și că au venit la Tribunalul București și la precedentul termen, iar Florin Secureanu „le-a pus absente” deși se întâlniseră pe hol.

„A trecut pe lângă noi”

Cea care a povestit evenimentul în fața judecătoarei a fost Nicoleta Ciobanu, angajată, la momentul faptelor, în departamentul de Achiziții și Contabilitate al Spitalului Malaxa.

Ea este una dintre persoanele care au dezvăluit ingineriile financiare pentru care este judecat fostul manager al spitalului bucureștean.

„Data trecută s-a amânat, deși eram pe hol și așteptam să fim chemați înăuntru. Nu am vrut să intrăm toți, ca la han. Când colo, domnul Secureanu a trecut pe lângă noi, am venit și am întrebat doamna grefieră de ce a plecat și am aflat că se amânase pentru că noi nu am fost acolo”, a povestit Nicoleta Ciobanu, care a punctat că managerul le văzuse.

Ciobanu a confirmat, pentru Libertatea, că grefiera i-a spus că cel care a transmis că lipsesc a fost chiar Florin Secureanu.

„Se consemnează”, a hotărât președinta completului.

De menționat că, în perioada pandemiei, accesul la ședințele de judecată în clădirea Tribunalului București a fost restricționat pentru a nu se produce aglomerație, iar accesul în săli se face pe rând. Astfel, pot participa părțile, avocații, martorii și persoanele cărora li se acceptă cererea la judecător, cum ar fi jurnaliștii.

Secureanu se apără: Jandarmul nu a văzut pe nimeni

Unul dintre cei trei avocați care l-au însoțit pe Secureanu a ținut să menționeze că el nu cunoștea martorii, iar „domnul Secureanu n-are voie să vorbească cu ei”, printre explicațiile amânării de ultima oară.

„Suntem și micuțe, trecem nevăzute”, a replicat Nicoleta Ciobanu, care a punctat că Secureanu le văzuse înainte să le strige absente.

Florin Secureanu a intervenit și el în discuție, spunând că jandarmul din sală a ieșit după martori, însă n-a văzut pe nimeni.

Concluzia zilei a fost o nouă amânare. Dosarul va continua pe 12 octombrie.

Foto: Hepta

