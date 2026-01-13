Acuzatul este suspectat că a vizat copii vulnerabili online, constrângându-i să se autovătămeze sau să se sinucidă. Printre victime se află un băiat de 13 ani din SUA care a decedat și o fată de 14 ani din Canada care a încercat să se sinucidă. Există peste 30 de victime în mai multe țări.

Procesul include 82 de zile de audieri până în decembrie 2026, iar ședința de debut a fost amânată 30 de minute din cauza vremii. Părinții acuzatului nu au fost admiși în sală din lipsa notificării prealabile către tribunal.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Rețea internațională de sadism

În octombrie anul trecut, poliția din Hamburg a reținut noi suspecți, inclusiv în România, din rețeaua sadică de extremă dreaptă CVLT/764, condusă de Shahriar J, o rețea acuzată de distribuire de materiale pornografice cu minori și „crime indirecte”.

Acum, liderul grupării, cunoscut sub pseudonimul „White Tiger” („Tigrul Alb”), este acuzat oficial de implicarea sa într-o rețea internațională de sadism care a dus la moartea unui minor și la tentative de suicid ale altor victime.

204 infracțiuni

Procesul său a început pe 10 ianuarie la tribunalul din Hamburg, sub conducerea judecătorului Stefan Philipp,

Shahriar J. este acuzat de 204 infracțiuni, printre care un act de omucidere și 5 tentative de omucidere

Procurorii susțin că acesta ar fi vizat copii și adolescenți vulnerabili din punct de vedere psihologic, câștigându-le încrederea prin intermediul internetului, înainte de a-i constrânge să se autovătămeze sau să se sinucidă.

Printre victime se numără un băiat de 13 ani din SUA care și-a pierdut viața și o fată de 14 ani din Canada care a încercat să se sinucidă. În total, se presupune că sunt peste 30 de victime din mai multe țări.

82 de zile de audieri

Deoarece Shahriar J. era minor la momentul presupuselor fapte, procesul se desfășoară cu ușile închise. Sunt programate 82 de zile de proces până în decembrie.

În prima zi, ședința a întârziat 30 de minute din cauza condițiilor meteo care au afectat sosirea unui membru al juriului.

Shahiar J. este apărat de Christiane Yueksel (dreapta) și Christiane Berger. Foto: Profimedia

„Tigrul”, agresat în detenție

Avocata apărării, dr. Christiane C. Yüksel, consideră acuzațiile de omucidere „neîntemeiate” și le califică drept „experiment juridic”.

„Tigrul Alb” neagă toate faptele și a dezvăluit că acesta ar fi fost agresat fizic în detenție de alți deținuți.

Shahriar J. a fost arestat abia în ​​iunie 2025. Au avut loc arestări în România și în Franța, în timp ce alți suspecți au fost identificați, dar nu au fost încă arestați, în Italia, Olanda și Regatul Unit.

Ei sunt acuzați de o gamă largă de infracțiuni: producerea, deținerea și distribuirea de pornografie infantilă, exploatarea sexuală a minorilor, manipularea psihologică a victimelor prin intermediul rețelelor sociale și, în cazuri individuale, tentativă de omor și trafic de droguri.

În total au fost identificați 20 de membri activi sau foști, iar câțiva sunt căutați la nivel internațional.

„Victimele erau copii cu probleme psihice care căutau ajutor online, însă au fost șantajați”

Steffen Hörning, avocatul părții civile, reprezintă o adolescentă finlandeză care ar fi fost martoră la sinuciderea băiatului din SUA. Hörning a criticat dur apărarea: „Nu voi permite inversarea rolurilor între victimă și agresor. Victimele erau copii cu probleme psihice care căutau ajutor online, însă au fost șantajați”.

În ziua procesului, părinții lui Shahriar J. au fost prezenți, însă nu li s-a permis accesul în sală, deoarece nu au notificat din timp tribunalul despre statutul lor de rude.

500 de membri în întreaga lume

Rețeaua 764 îi ține ocupați pe anchetatori din întreaga lume. Potrivit Biroului Federal de Investigații al SUA (FBI), sunt peste 500 de membri în întreaga lume, inclusiv în România, care încearcă să destabilizeze societățile occidentale prin violență împotriva copiilor și animalelor.

Membrii îi venerează în egală măsură pe Adolf Hitler și gruparea teroristă Statul Islamic, conform documentelor obținute de Bild.

Fondatorii au dezvoltat o strategie specifică pentru a obține controlul asupra minorilor: autorii violenței cu caracter sexual îi transformă pe minori în „dependenți”. Ulterior, după ce copiii minorii au fost „supuși”, agresorii insistă să facă fotografii nud și îi încurajează să se autovătămeze sau să își ia viața.

Creată din plictiseală, în pandemie, de un student bogat

CVLT a fost creată în 2019 de imigrantul indian Rohan Rane, un student de top la o școală de afaceri, pe atunci în vârstă de 23 de ani, care locuia în Antibes, Franța, din 2016.

Fiu de bogătași, el se plictisea din cauza carantinei cauzate de COVID-19, așa că a decis să-și creeze propria comunitate, pe Discord, pentru a discuta cu adepți ai diverselor ideologii de extremă dreaptă.

Rohan a început apoi să atragă minore din întreaga lume pentru a se alătura comunității sale și a discuta cu el și cu membrii CVLT.

În cele din urmă, a reușit să le convingă să-i trimită fotografii nud și le-a folosit pentru a le face să se autovătămeze, inclusiv să se sinucidă, înainte de a fi arestat în 2021.