Cazul s-a petrecut la Parchetul de pe lângă Judecătoria Orșova anul trecut, în luna martie. Bărbatul de 60 de ani, un inginer pensionar, formulase o plângere penală pentru purtare abuzivă împotriva unor polițiști, însă, la finalul cercetărilor, procurorul de caz a dispus clasarea cauzei pe motiv că faptele reclamate nu au existat. După primirea soluție de clasare, bărbatul a sunat de mai multe ori la Parchetul de pe lângă Judecătoria Orșova pentru a cere explicații procurorului.

Primele două apeluri au fost recepționate de către grefierul șef al unității de parchet pe 16 martie. Pensionarul a cerut să vorbească la telefon cu procurorul care i-a soluționat dosarul, însă grefiera l-a anunțat că acesta nu se afla în unitate. Femeia l-a îndrumat să formuleze în scris eventualele cereri sau memorii.

Atunci, de la celălalt capăt al telefonului, bărbatul de 60 de ani i-a transmis că va veni la Parchet să îl omoare pe procuror pentru modul în care a soluționat cauza sa.

Speriată, grefiera a anunțat conducerea Parchetului despre cele întâmplate. Aceasta a apucat să înregistreze cu telefonul o parte din discuție.

Acesta și-a continuat amenințările în timpul celei de-a doua intervenții telefonice: „Eu cu cuțitul îl fac bucăți! Și zi-i așa, că la 8 dimineața vin să-l omor!”.

Câteva zile mai târziu, pe 30 martie, în jurul orei 17.20, pensionarul a sunat din nou la Parchetul de pe lângă Judecătoria Orșova, apelul fiind preluat de această dată de jandarmul care asigura paza instituției. În timpul discuției, a solicitat programul de audiențe la procurorul de caz, manifestându-și verbal nemulțumirea cu privire la modul în care acesta a soluționat dosarul său. Bărbatul a transmis jandarmului că va veni la Parchet a doua zi, pentru „a avea grijă de procuror”.

Nu s-a prezentat, însă a sunat din nou două zile mai târziu. De această dată, procurorul a acceptat preluarea apelului, în timpul căruia bărbatul și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu soluția dispusă, i-a adresat cuvinte jignitoare și a proferat amenințări, avertizându-l: „Ferească Dumnezeu să ne întâlnim undeva!”.

Procurorul a formulat plângere penală împotriva acestuia. fiind deschis dosar penal pentru ultraj judiciar. După ce a primit citația de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Craiova, în vederea audierii în calitate de suspect, bărbatul a sunat de mai multe ori la Parchetul din Orșova, unde a discutat cu grefierul șef și prim procurorul unității, care i-au comunicat că procurorul pe care îl caută nu se află la sediu.

În timpul convorbirilor, s-a interesat dacă procurorul locuiește la casă sau la bloc, avertizând că „va avea el grijă” dacă citația are legătură cu telefoanele date anterior.

Fiind audiat de procurorii PCA Craiova, bărbatul a recunoscut că a sunat de mai multe ori la Parchetul de pe lângă Judecătoria Orșova, susținând că „era foarte supărat” pentru modul în care procurorul a soluționat dosarul său și a dorit să îi solicite magistratului explicații cu privire la soluția dispusă.

Trimis în judecată pentru ultraj judiciar, sexagenarul a fost condamnat de Judecătoria Orșova la un an de închisoare cu suspendare, fiindu-i stabilit un program de supraveghere timp de doi ani.

„Instanța reține că inculpatul a avut o conduită corectă după săvârșirea faptei și în cursul procesului penal, în sensul că a colaborat cu organele judiciare și nu are antecedente penale. Constată că inculpatul conștientizează gravitatea faptei sale, iar din declarația dată în faza de judecată rezultă că regretă fapta”, au motivat magistrații Judecătoriei Orșova.

Decizia instanței a rămas definitivă.

Cazul justițiabililor care aleg să se răzbune pe anchetatori nu sunt ceva rar. Luna trecută, un bărbat de 48 de ani din județul Vaslui a fost condamnat de Judecătoria Bârlad după ce a distrus cinci autospeciale ale Poliției Bârlad. S-a întâmplat în 2020, în timpul stării de urgență. Bărbatul de 48 de ani a sunat la 112 pentru a-și anunța răzbunarea.

Era nemulțumit „că organele de cercetare penală tergiversează mai multe dosare în care are calitatea de persoană vătămată”, au precizat procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad.

Polițiștii au intrat în alertă, însă nu au reușit să dejoace planurile bărbatului. La aproximativ 20 de minute după apelul la 112, acestaa ajuns la sediul Poliției Bârlad, având o teslă ascunsă într-o sacoșă. A scos unealta și s-a apropiat de autospecialele poliției aflate în parcare, distrugând parbrizele a cinci mașini. Un martor a asistat la întreaga scenă.

În timp ce distrugea parbrizele de la mașini, eu m-am speriat și am fugit către ușa principală care face acccesul în sediul poliției, moment în care am strigat la ofițerul de serviciu și am spus că o persoană distruge mașinile de poliție. M-am speriat foarte tare, mai ales când l-am văzut pe autor că după ce a spart parbrizele de la mașini a urcat scările în grabă cu ciocanul în mână și a intrat în mod agresiv în sediul poliției.

Martor: