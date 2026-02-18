Rusia „încearcă să prelungească negocierile”

Aceste discuții au avut loc în contextul în care președintele american Donald Trump a sugerat recent că succesul negocierilor depinde de Ucraina.

„Vedem că s-au făcut progrese, dar deocamdată pozițiile diferă, deoarece negocierile au fost dificile”, a spus Zelenski într-un mesaj pe WhatsApp adresat reporterilor după încheierea discuțiilor.

Rustem Umerov, șeful echipei de negociere de la Kiev, a subliniat că a doua zi de discuții a fost „intensă și substanțială”, adăugând că ambele părți lucrează la decizii ce pot fi transmise președinților.

Vladimir Medinski, negociatorul principal al Rusiei și fost ministru al culturii, a declarat că vor avea loc noi negocieri în curând, fără a preciza o dată. Zelenski a acuzat anterior Rusia că „încearcă să prelungească negocierile care ar fi putut deja ajunge la faza finală”.

Oficialii ucraineni au acuzat în mod constant Moscova de negocieri în rea-credință, în timp ce Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina și ofensiva pe câmpul de luptă. Reuters notează că, în timpul iernii, aceste atacuri au lăsat sute de mii de ucraineni fără încălzire și energie electrică.

Presiuni din partea lui Trump pentru pace între Rusia și Ucraina

Într-un interviu acordat site-ului american Axios, publicat marți, Zelenski a declarat că este „nedrept” ca Trump să solicite public concesii doar din partea Ucrainei, nu și a Rusiei. Trump a spus luni reporterilor: „Ucraina ar trebui să vină la masa negocierilor rapid. Asta vă spun”.

Zelenski a respins ideea unui plan care ar presupune cedarea teritoriilor din Donbas necapturate de Rusia, subliniind că un astfel de acord ar fi respins de cetățeni în cazul unui referendum.

„Sper că aceasta este doar o tactică și nu o decizie”, a declarat Zelenski pentru Axios.

Implicarea aliaților europeni pentru obținerea păcii în Ucraina

Oficialii ucraineni au insistat asupra implicării mai mari a aliaților europeni în procesul de pace. Zelenski a subliniat înaintea discuțiilor de miercuri că acest lucru este „indispensabil”. Franța, Germania și Marea Britanie au fost printre susținătorii principali ai poziției Kievului.

Before the start of today's work of the delegations in Geneva, I held a meeting with the Ukrainian team.



Yesterday there were meetings in different formats – both bilateral between Ukraine and the United States and multilateral formats. In particular, there were talks between… pic.twitter.com/h7lUq0Lypg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 18, 2026

Discuțiile de la Geneva au avut loc cu câteva zile înainte de marcarea a patru ani de la invazia Rusiei din 2022. Conflictul a provocat pierderi uriașe: sute de mii de persoane ucise, milioane de oameni forțați să-și părăsească locuințele și orașe devastate. Rusia neagă că ar viza în mod deliberat civili.

Negocieri „foarte tensionate” între Rusia și Ucraia

Umerov a declarat marți că prima zi de discuții s-a axat pe „probleme practice și mecanismele deciziilor posibile”, fără a oferi detalii.

Agențiile de presă ruse au citat o sursă care a descris discuțiile de marți ca fiind „foarte tensionate” și desfășurate timp de șase ore, în diverse formate bilaterale și trilaterale.

Obligațiunile guvernamentale ale Ucrainei au scăzut cu până la 1,9 cenți per dolar în comerțul de dimineață din Europa, pe fondul rapoartelor despre progresul blocat la negocieri.

Progrese limitate în runde anterioare de negocieri

Înainte de începerea discuțiilor, Umerov a avertizat că delegația ucraineană lucrează „fără așteptări excesive”.

Întâlnirea de la Geneva urmează două runde de discuții mediate de SUA în Abu Dhabi, care s-au încheiat fără un progres semnificativ, cele două părți rămânând departe de un acord pe subiecte cheie, precum controlul teritoriilor din estul Ucrainei.

În prezent, Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul național al Ucrainei, inclusiv Crimeea și părți din Donbas, capturate înainte de invazia totală în 2022.

