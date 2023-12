Știri Externe Cazul Hunter Biden. Procurorii din SUA susțin că fiul președintelui american a luat bani de la omul de afaceri Puiu Popoviciu pentru a-l ajuta să scape de acuzațiile de corupție de Mihai Toma . Actualizat Vineri, 08 decembrie 2023, 21:04

Hunter Biden, fiul președintelui american Joe Biden, a fost pus sub acuzare pentru 9 acuzații de evaziune fiscală, iar una dintre acestea se referă și la afacerile lui din România, potrivit publicației Wall Street Journal. Actul procurorilor face referire la un acord între Hunter Biden și omul de afaceri român desemnat prin inițialele G.P - cel mai probabil Gabriel Popoviciu, scrie G4 Media, care citează The New York Times.