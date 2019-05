Procurorul special Robert Mueller a declarat miercuri, într-un discurs televizat. „Dacă am fi avut convingerea că președintele nu a comis o infracțiune, am fi spus-o” a declarat acesta. „Totuși, nu am stabilit dacă președintele a comis o infracțiune” a adăugat Mueller, potrivit insider.com.

Acesta s-a referit la o parte a anchetei sale, al cărei raport s-a concentrat pe supoziția că Donald Trump ar fi obstrucționat justiția și administrarea probelor

În raportul lui Mueller s-au evidențiat 11 posibile situații în care președintele ar fi putut obstrucționa justiția, dar în document nu există o concluzie cu privire la faptul că Trump ar fi comis sau nu o infracțiune.

„Dacă am fi avut convingerea după o investigație aprofundată a faptelor că președintele, cu siguranță nu a comis obstrucționarea justiției, am fi expus asta. Bazându-ne pe fapte și standardele legale, cu toate acestea, nu suntem capabili să ajungem la această concluzie”

Anchetatorul a mai spus că nu a avut din punct de vedere legal posibilitatea să-l acuze pe Trump de o infracțiune, spunând că acest lucru este explicat în raportul său.

„Potrivit uzanțelor Departamentului de Justiție, un președinte nu poate fi acuzat de o infracțiune fedeerală atât timp cât se află în funcție. Este neconstituțional. Chiar dacă acuzația este secretă și ținută departe de ochii publicului, și acest lucru este interzis” a mai spus Mueller.

Duminică, 24 martie, William Barr a publicat un rezumat al concluziilor raportului procurorul special Robert Mueller cu privire la eventuala implicare a Rusiei în campania electorală din 2016, din SUA. În acele concluzii se arată că nu există dovezi despre o conspirație Trump-Rusia în alegerile prezidențiale.

Totodată, raportul arată că nu există suficiente dovezi pentru a stabili că Donald Trump a obstrucționat justiția, dar a adăugat că echipa lui Mueller nu îl exonerează pe președintele SUA. Investigația lui Robert Mueller a durat 22 de luni.

Citește și: Raluca Turcan, propusă pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților. PNL, PMP și USR au bătut palma

Citește mai multe despre Donald Trump pe Libertatea.