Produsul de 219 lei de la Lidl care nu trebuie să lipsească din nicio casă

Produsul care se vinde de Lidl cu 219 lei

Lidl vinde un produs care te poate ajuta să reduci timpul petrecut la călcat, la doar 219 lei. Oferta este valabilă în catalogul din perioada 27-30 august 2026.

Sursă foto: Lidl Plus

Stația de călcat SilverCrest se află în promoția săptămânală, iar doritorii o pot achiziționa la un preț redus. Aparatul are o putere de 2.400 W, un rezervor de apă de 1,3 litri și o presiune a aburului de 3 bari. Debitul de abur ajunge până la 130 g/min, iar aparatul dispune și de funcție de abur vertical, cu un debit de până la 90 g/min. Stația include și un cablu de alimentare de 1,8 metri, precum și un recipient de apă detașabil.

Stația de călcat SilverCrest are un preț de 249 de lei, însă clienții care folosesc cardul Lidl Plus beneficiază de o reducere de 12%, astfel că produsul ajunge la 219 lei.

Alte produse din oferta Lidl care merită atenția clienților

În oferta pentru casă găsești soluții practice pentru îngrijirea și întreținerea hainelor, de la aparate de călcat și stații verticale până la mese de călcat și accesorii dedicate. Alege produsele potrivite nevoilor tale și profită de promoțiile valabile până pe 30 august, în limita stocului disponibil.

Alte oferte speciale:

PHILIPS Fier de călcat, seria 1000 (2000 W, jet abur 90 g/min, 1 buc.): 89,99 lei

89,99 lei SILVERCREST Stație de călcat vertical cu aburi (1630 W, debit abur până la 30 g/min, rezervoar 2,5 L, bară telescopică, 1 buc.): 399 lei

399 lei W5 Husă masă de călcat (Dimensiuni 110-120 x 30-38 cm, 3 straturi funcționale, 1 buc.): 21,99 lei

21,99 lei CLEANMAXX Aparat de călcat cămăși și bluze (1800 W, 2 în 1: uscare și călcare, 1 buc.): 299 lei

299 lei W5 Masă de călcat (110 x 30 cm, înălțime reglabilă până la 90 cm, husă bumbac, 1 buc.): 79,99 lei

79,99 lei W5 Uscător de rufe pliabil (Lungime uscare 20 m, sarcină max. 20 kg, 1 buc.): 99,99 lei (Cu Lidl Plus -32%, preț vechi 149 lei)

99,99 lei (Cu Lidl Plus -32%, preț vechi 149 lei) W5 Coș pentru rufe (40 L, 1 buc.): 24,99 lei

24,99 lei W5 Umerașe din lemn (1 set / 5 bucăți – 1 buc. = 5 lei): 24,99 lei

24,99 lei W5 Umerașe metalice/albe (1 set / 10 bucăți – 1 buc. = 1,40 lei): 13,99 lei

13,99 lei W5 Clești pentru rufe (18 bucăți, 1 set): 3,37 lei (-50% la a doua bucată, preț întreg 4,49 lei)

3,37 lei (-50% la a doua bucată, preț întreg 4,49 lei) W5 Rolă scame / Rezerve (1 buc. / 1 set): 4,49 lei (-50% la a doua bucată, preț întreg 5,99 lei)

4,49 lei (-50% la a doua bucată, preț întreg 5,99 lei) W5 Săculețe pentru rufe (Material: poliester, lavabil 60°C, 2/3 bucăți, 1 set): 9,99 lei

Să știi cum să calci corect hainele este o abilitate importantă. Cu toate acestea, călcatul pantalonilor nu este ideea nimănui de distracție. Dar, la fel ca majoritatea treburilor casnice, trebuie să fie făcută.





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