Lorena Irimia, absolventă a Colegiului Național „Costache Negri”, a obținut media 10, devenind cea de-a treia elevă din județ cu nota maximă, deși înainte de contestații avea media 9,10, potrivit Viața Liberă.

Inițial, absolventa primise 8,85 la Limba și literatura română și 9,35 la Istorie. Convinsă că lucrările sale meritau o notă mai bună, a depus contestație la ambele probe.

Lorena spune că a simțit încă de la afișarea primelor rezultate că notele nu reflectau nivelul lucrărilor sale.

„Am făcut contestație, pentru că nota la Limba şi literatura română era prea mică, și la Istorie la fel. M-am gândit că la prima corectură a intervenit subiectivitatea în corectare, așa că, fără să văd lucrările, am depus contestație. Mă așteptam la Istorie la nota maximă, însă la Limba română voiam o notă mai mare, dar nu mă gândeam chiar la 10. Acum sunt mulțumită pentru că tezele mele și munca mea au fost evaluate corect”, a mărturisit Lorena.

După recorectare, nota la Limba română a crescut cu 1,15 puncte, de la 8,85 la 10, iar la Istorie a primit încă 0,65 de puncte, de la 9,35 la 10. Astfel, media finală a devenit 10.

Absolventa Colegiului Național „Costache Negri” a urmat profilul Filologie, franceză intensiv. Ea spune că rezultatul este rodul muncii constante, al pregătirii individuale, dar și al sprijinului profesorilor și al mediului competitiv din liceu.

Deși tocmai a absolvit liceul, Lorena este deja studentă la Universitatea Catolică din Milano, unde va urma specializarea Economie și Management.

„Mama lucrează în acest domeniu, am urmărit-o mereu și mi-a plăcut modul în care se „juca” cu cifrele. În plus, economia și istoria sunt foarte legate între ele, pentru că majoritatea evenimentelor istorice au fost declanșate de premise economice. Am vizitat Milano și consider că este mediul în care îmi doresc să studiez și mai apoi să lucrez”, a adăugat Lorena.