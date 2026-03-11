Produsul vândut de Kaufland cu doar 49,99 de lei pe care românii trebuie să îl aibă în casă

Kaufland vinde, în săptămâna 11.03-17.03.2026, un produs pe care toți românii ar trebui să îl aibă în casă la doar 49,99 de lei. Obiectul este ideal pentru monitorizarea stării de sănătate.



Mai exact, este vorba despre un tensiometru pentru încheietură marca Weinberger. Tensiometrul are circumferința de 13,5 cm x 21,5 cm și funcționează cu baterii. Aparatul poate fi ajutor pentru persoanele care își doresc să își monitorizeze tensiunea acasă.



Tot în revista Kaufland din această săptămână, doritorii pot achiziționa și un tensiometru pentru braț la prețul de 54,99 de lei.

Tensiometrul de încheietură pe care Kaufland îl vinde cu 49,99 de lei în săptămâna 11.03.2026-17.03.2026. Foto: Kaufland

Ce alte promoții mai găsesc românii în Kaufland

În revista din această săptămână, românii mai pot descoperi și promoții la alte produse necesare pentru casă. Spre exemplu, un termometru cu infraroșu se vinde la prețul de 34,99 de lei, iar un pulsoximetru – la 39,99 de lei.



Tot săptămâna aceasta sunt promoții și la produsele pentru bucătărie precum un set de cutii alimentare la 10,99 de lei sau un set de boluri cu capac la 14,99 de lei sau o răzătoare la doar 9,99 de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE