Profesoara care a descoperit-o pe Maya, lector univ. dr. Diana Gabriela Matei, a spus pentru Libertatea povestea talentatei adolescente.

Maya Giotea a impresionat la show-ul „Britanicii au talent”

Rolul jucat de bunici

„Noi am început să lucrăm acum opt ani, deci avea 6 ani și un pic. Bunicul ei, care stătea vizavi de noi, m-a întrebat dacă doresc să o ascult pe fetiță: «Am și eu o nepoțică. Mi se pare foarte talentată, dacă doriți să o ascultați… Am zis: «Sigur!». Mi-a adus-o pe Maya. Era micuță, drăgălașă, foarte talentată și zglobie. Am văzut că are potențial, aveam material cu care puteam începe să lucrăm”, povestește profesoara de muzică Diana Gabriela Matei, care activează la Opera Română din Timișoara și este cadru didactic la Facultatea de Muzică din cadrul Universității de Vest Timișoara.

Maya și profesoara ei au lucrat în primă fază în cadrul unei școli private de muzică. „Am chemat-o o dată, de două ori pe săptămână și am văzut că are potențial și că își dorește foarte mult. Bunica ei din partea mamei a fost foarte drăguță, s-a implicat foarte mult”, își mai amintește Diana Gabriela Matei.

Diana Gabriela Matei, profesoara de muzică

Primul moment în care a impresionat juriul

La 7-8 ani, Maya Giotea a participat deja la primele concursuri de muzică, organizate local, în Timișoara. „Încă de micuță am dus-o la concursuri. Pot să spun că primul concurs reprezentativ pentru ea a fost la Vivere, Oradea. Din păcate, a fost depunctată. Un domn din juriu mi-a spus că melodia pe care a ales-o, I Have Nothing – Whitney Houston, a fost cântată excepțional, dar nu este pentru vârsta ei. A primit un premiu special, în loc de marele premiu. Un pic am fost dezamăgită”, mărturisește Diana Gabriela Matei.

Primul mare trofeu obținut de Maya Giotea a fost la Sibiu, la vârsta de 10 ani, când s-a stricat negativul, dar a dus piesa până la final, impresionând juriul. „Eu le spun tuturor copiilor mei: «Nu contează ce se întâmplă, se dărâmă scena, tu cânți mai departe». Asta a fost wow pentru toată lumea, un copil de 10 ani să cânte un musical, Im the Greatest Star… Singură s-a dus până la capăt. Când a ieșit de pe scenă, a plâns și a spus: «Vai de mine, ce s-a întâmplat?». Dar a fost o surpriză pentru toată lumea, a rămas pe ton, a cântat extraordinar de bine și a luat primul mare trofeu”, a rememorat profesoara Mayei pentru Libertatea.

Maya Giotea

„Nimeni nu-i profet în țara lui”

Diana Gabriela Matei a mai povestit că, fiind artist liric și văzând potențialul Mayei, a dus-o mai sus decât pe alții.

Astfel, Maya a progresat constant, ajungând ca în decurs de un an-doi să câștige toate marile concursuri din țară.

La 11 ani a participat la un festival în Italia, de unde s-a întors cu premiul trei. „Este foarte, foarte talentată și foarte ambițioasă, atât din punct de vedere vocal, cât și scenic. I-am spus tatălui ei să încerce să o înscrie (n.r. – la concursuri) în afară pentru că în țară a fost și la «Românii au talent», și la «X Factor». Din păcate, nu a trecut mai departe, dar mă bucur că în străinătate este foarte apreciată. Nimeni nu e profet în țara lui…”, a mai declarat profesoara de muzică a Mayei Giotea.

Diana Gabriela Matei

Momentul de la „Britanicii au talent”: „Toți am plâns”

În momentul difuzării emisiunii în care a primit „Golden Buzzer”, Diana Gabriela Matei a fost împreună cu familia Mayei. Chiar dacă știau cu toții ce urmează, momentul difuzării a fost unul încărcat de emoție.

„Ne-am adunat cu toții. Vă dați seama că toți am plâns. Mă așteptam să facă o figură frumoasă, dar poate nu m-am gândit chiar la Golden Buzzer, având în vedere că totuși e mică și este o scenă imensă, cu 4.000 de oameni, cu un juriu extraordinar de profesionist și de pretențios. Ne-am bucurat cu toții și sperăm să trecem și de semifinală. Noi încercăm. Facem tot ce se poate”, a mai declarat profesoara de muzică.

„Încercăm să o ținem cu picioarele pe pământ”

Succesul de care se bucură adolescenta din Timiș a venit la pachet cu invitații tentante din străinătate. Potrivit profesoarei Matei, părinții au decis ca, la terminarea clasei a VIII-a, Maya să rămână să studieze în Timișoara, la Liceul de Artă „Ion Vidu”. „Merge înspre teatru pentru că îi dezvoltă mai multe abilități, nu numai cântatul”, a explicat Diana Gabriela Matei.

Întrebată dacă, având în vedere succesul de care Maya se bucură la o vârstă atât de fragedă, există riscul de a se pierde, profesoara tinerei a declarat: „Noi încercăm să o ținem cu picioarele pe pământ. Chiar ar fi păcat. Știți atâtea cazuri de cântăreți și actori, personalități celebre care au luat-o pe cărări greșite. Noi sperăm că nu e cazul. O ținem sub control. Eu zic că va face treabă foarte bună și vom avea grijă să nu pășească greșit”.

