Profesorul Mencinicopschi despre cancerul din mezeluri. Care sunt cele mai sănătoase

Profesorul Mencinicopschi a vorbit pe larg despre pericolele din farfurie și galantar duminică, într-o emisiune Antena 3.

„Să nu abuzăm și să consumăm produse din carne procesată în fiecare zi. La o masă nu vom mânca numai mezeluri, dar atenție, de preferat sunt cele crud-uscate, cu puține ingrediente. Trebuie să consumăm mai puțin, dar de calitate. Atenție și la pateuri, mai ales cele de origine animală, dar nici cele vegetale nu sunt excluse, atenție la produsele cu foarte multă sare, tobele, caltaboșii, pot avea foarte mulți aditivi. Nu trebuie să excludem aceste preparate, dar un consum constant și în cantitate mare poate duce la creșterea riscului de cancer. Astăzi este un fenomen destul de larg răspândit, când se face o afumare improprie, chiar mai periculoasă decât cea industrială, când se face focul direct sub ele. Ard grăsimile, iar fumul este cancerigen. Afumarea se face cu fum rece. Fripturile pe grătar, sub focul deschis, la fel de periculoase. Se găsesc grătare sub formă de disc. Grătarul cu focul sub carne nu este bun', a explicat profesorul.

