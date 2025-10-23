Cu toate acestea, cifra de afaceri este în creștere față de anul trecut, datorită vânzărilor mai mari, ca urmare a subvențiilor.

Tesla a anunțat miercuri o scădere de 37% a profitului net în al treilea trimestru, până la 1,37 de miliarde de dolari, din cauza creșterii cheltuielilor operaționale și a taxelor vamale.

Conform unui comunicat, această scădere a fost justificată de creșterea costurilor de restructurare și a cheltuielilor legate de proiectele sale în domeniul inteligenței artificiale și ale cercetării și dezvoltării, în timp ce veniturile generate de vânzarea de credite de carbon eco au scăzut.

Tarifele impuse de administrația Trump asupra importurilor de piese auto, au costat, potrivit directorului financiar Vaibhav Taneja, peste 400 de milioane de dolari în acest trimestru, conform Reuters.

Creștere surprinzătoare a vânzărilor

Raportat pe acțiune, profitul net se ridică la 50 de cenți, față de 72 de cenți cu un an mai devreme. Acest rezultat este sub consensul analiștilor FactSet, care anticipau respectiv 1,88 de miliarde și 56 de cenți.

În schimb, cifra de afaceri a depășit așteptările analiștilor, crescând cu 12% față de anul precedent, până la 28,09 miliarde de dolari.

Tesla a creat surpriza la începutul lunii octombrie, anunțând o creștere de 7% față de anul precedent a livrărilor sale mondiale de vehicule (497.099) în al treilea trimestru, atingând un nivel mult superior așteptărilor pieței.

Cu toate acestea, analiștii au nuanțat această performanță, reamintind că perspectiva dispariției, la sfârșitul lunii septembrie, a subvențiilor americane de 7.500 de dolari pentru achiziționarea unei mașini electrice a alimentat această revenire.

Alți constructori au beneficiat, de asemenea, de acest lucru și, potrivit experților, această creștere din al treilea trimestru ar trebui să provoace o scădere la sfârșitul anului. Mai ales fără acest ajutor substanțial.

Versiuni mai ieftine

Pentru mulți, acesta este motivul pentru care Tesla a anunțat pe 7 octombrie lansarea a două versiuni mai ieftine ale modelelor sale populare Model 3 și Model Y, care sunt acum disponibile la un preț sub 40.000 de dolari.

Dar nu este vehiculul ieftin promis de mai mulți ani, estimat la aproximativ 25.000-30.000 de dolari.

Tesla, devansată de BYD

„Există un consens larg asupra faptului că volumul va scădea în al patrulea trimestru față de anul precedent, dar amploarea scăderii nu ar trebui să fie atât de marcată pe cât se temea”, a remarcat Deutsche Bank, în ultima sa notă dedicată Tesla.

Banca anticipează că Tesla va vinde 425.000 de vehicule față de 496.000 cu un an mai devreme.

Analiștii săi anticipează o scădere de aproximativ 40% în Statele Unite, care ar trebui să fie cel puțin parțial compensată de o redresare în China datorită lansării unei versiuni actualizate a Modelului Y, în timp ce vânzările ar trebui să fie „stabile” în Europa.

Cu toate acestea, Tesla ar urma să piardă în acest an primul loc mondial, preluat de grupul chinez BYD, care l-a ratat la mustață în 2024, când a livrat 1,76 de milioane de mașini electrice față de 1,79 de milioane pentru Tesla.

La 30 septembrie, BYD avea 1,58 de milioane de vehicule complet electrice vândute, iar Tesla – 1,22 de milioane.

Mai mult decât rezultatele trimestriale, analiștii au indicat că erau interesați în special de declarațiile conducerii Tesla cu privire la viitorul grupului. Mai precis despre mașinile care se conduc singure și robotul Optimus.

Conducerea autonomă

Același lucru este valabil și pentru Wedbush, ai cărui experți consideră de luni întregi că viitorul grupului din Texas rezidă în inteligența artificială și conducerea autonomă.

„Continuarea poveștii Tesla se scrie în jurul transformării cu inteligența artificială, condusă de inițiativele în materie de autonomie și robotică”, scriu aceștia.

Potrivit Wedbush, Tesla ar putea obține o valoare de 1.000 de miliarde de dolari numai din activitățile sale de inteligență artificială și ar putea atinge o capitalizare bursieră de 2.000 de miliarde de dolari la începutul anului 2026 și de 3.000 de miliarde la sfârșitul aceluiași an. La închiderea de miercuri, aceasta era de 1.460 de miliarde de dolari.

Omul de o mie de miliarde de dolari

Este, de asemenea, posibil ca Elon Musk să discute cu analiștii despre adunarea generală a acționarilor din 6 noiembrie, care are o miză importantă: planul ce i-ar aduce peste 1.000 de miliarde de dolari în zece ani, dacă îndeplinește obiective foarte stricte și realizează o „creștere stratosferică” a Tesla.

Acțiuni la xAI

Acționarii sunt, de asemenea, chemați să se pronunțe asupra achiziționării de către Tesla a unei participații în xAI, o altă companie a lui Elon Musk specializată în inteligență artificială, care a cumpărat în martie rețeaua socială X (fostul Twitter).

