Cu toate acestea, cifra de afaceri este în creștere față de anul trecut, datorită vânzărilor mai mari, ca urmare a subvențiilor.

Tesla a anunțat miercuri o scădere de 37% a profitului net în al treilea trimestru, până la 1,37 de miliarde de dolari, din cauza creșterii cheltuielilor operaționale și a taxelor vamale.

Conform unui comunicat, această scădere a fost justificată de creșterea costurilor de restructurare și a cheltuielilor legate de proiectele sale în domeniul inteligenței artificiale și ale cercetării și dezvoltării, în timp ce veniturile generate de vânzarea de credite de carbon eco au scăzut.

Tarifele impuse de administrația Trump asupra importurilor de piese auto, au costat, potrivit directorului financiar Vaibhav Taneja, peste 400 de milioane de dolari în acest trimestru, conform Reuters.

Creștere surprinzătoare a vânzărilor

Raportat pe acțiune, profitul net se ridică la 50 de cenți, față de 72 de cenți cu un an mai devreme. Acest rezultat este sub consensul analiștilor FactSet, care anticipau respectiv 1,88 de miliarde și 56 de cenți.

În schimb, cifra de afaceri a depășit așteptările analiștilor, crescând cu 12% față de anul precedent, până la 28,09 miliarde de dolari.

Neclaritățile din CV-ul lui Ilie Bolojan. Premierul scrie că a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani
Recomandări
Neclaritățile din CV-ul lui Ilie Bolojan. Premierul scrie că a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani

Tesla a creat surpriza la începutul lunii octombrie, anunțând o creștere de 7% față de anul precedent a livrărilor sale mondiale de vehicule (497.099) în al treilea trimestru, atingând un nivel mult superior așteptărilor pieței.

Cu toate acestea, analiștii au nuanțat această performanță, reamintind că perspectiva dispariției, la sfârșitul lunii septembrie, a subvențiilor americane de 7.500 de dolari pentru achiziționarea unei mașini electrice a alimentat această revenire.

Alți constructori au beneficiat, de asemenea, de acest lucru și, potrivit experților, această creștere din al treilea trimestru ar trebui să provoace o scădere la sfârșitul anului. Mai ales fără acest ajutor substanțial.

Versiuni mai ieftine

Pentru mulți, acesta este motivul pentru care Tesla a anunțat pe 7 octombrie lansarea a două versiuni mai ieftine ale modelelor sale populare Model 3 și Model Y, care sunt acum disponibile la un preț sub 40.000 de dolari.

Dar nu este vehiculul ieftin promis de mai mulți ani, estimat la aproximativ 25.000-30.000 de dolari.

Tesla, devansată de BYD

„Există un consens larg asupra faptului că volumul va scădea în al patrulea trimestru față de anul precedent, dar amploarea scăderii nu ar trebui să fie atât de marcată pe cât se temea”, a remarcat Deutsche Bank, în ultima sa notă dedicată Tesla.

Banca anticipează că Tesla va vinde 425.000 de vehicule față de 496.000 cu un an mai devreme.

Analiștii săi anticipează o scădere de aproximativ 40% în Statele Unite, care ar trebui să fie cel puțin parțial compensată de o redresare în China datorită lansării unei versiuni actualizate a Modelului Y, în timp ce vânzările ar trebui să fie „stabile” în Europa.

Cu toate acestea, Tesla ar urma să piardă în acest an primul loc mondial, preluat de grupul chinez BYD, care l-a ratat la mustață în 2024, când a livrat 1,76 de milioane de mașini electrice față de 1,79 de milioane pentru Tesla.

La 30 septembrie, BYD avea 1,58 de milioane de vehicule complet electrice vândute, iar Tesla – 1,22 de milioane.

Mai mult decât rezultatele trimestriale, analiștii au indicat că erau interesați în special de declarațiile conducerii Tesla cu privire la viitorul grupului. Mai precis despre mașinile care se conduc singure și robotul Optimus.

Conducerea autonomă

Același lucru este valabil și pentru Wedbush, ai cărui experți consideră de luni întregi că viitorul grupului din Texas rezidă în inteligența artificială și conducerea autonomă.

„Continuarea poveștii Tesla se scrie în jurul transformării cu inteligența artificială, condusă de inițiativele în materie de autonomie și robotică”, scriu aceștia.

Potrivit Wedbush, Tesla ar putea obține o valoare de 1.000 de miliarde de dolari numai din activitățile sale de inteligență artificială și ar putea atinge o capitalizare bursieră de 2.000 de miliarde de dolari la începutul anului 2026 și de 3.000 de miliarde la sfârșitul aceluiași an. La închiderea de miercuri, aceasta era de 1.460 de miliarde de dolari.

Omul de o mie de miliarde de dolari

Este, de asemenea, posibil ca Elon Musk să discute cu analiștii despre adunarea generală a acționarilor din 6 noiembrie, care are o miză importantă: planul ce i-ar aduce peste 1.000 de miliarde de dolari în zece ani, dacă îndeplinește obiective foarte stricte și realizează o „creștere stratosferică” a Tesla.

Acțiuni la xAI

Acționarii sunt, de asemenea, chemați să se pronunțe asupra achiziționării de către Tesla a unei participații în xAI, o altă companie a lui Elon Musk specializată în inteligență artificială, care a cumpărat în martie rețeaua socială X (fostul Twitter).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
De ce se înmoaie varza murată și cum o salvezi
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Cum arată acum Mariana Buică, tânăra care cântărea 240 kg la 25 de ani. În ultimii ani, ea și-a schimbat total viața, a slăbit enorm și și-a îndeplinit cel mai mare vis, acela de a deveni mămică / Foto
Unica.ro
Cum arată acum Mariana Buică, tânăra care cântărea 240 kg la 25 de ani. În ultimii ani, ea și-a schimbat total viața, a slăbit enorm și și-a îndeplinit cel mai mare vis, acela de a deveni mămică / Foto
Adela Popescu, declarații sincere despre rolul de mamă și limitele impuse băieților ei. Cu ce provocări se confruntă actrița: „Am enorm de multe frici”
Elle.ro
Adela Popescu, declarații sincere despre rolul de mamă și limitele impuse băieților ei. Cu ce provocări se confruntă actrița: „Am enorm de multe frici”
gsp
„Am pierdut tot!” » Mărturia tulburătoare a federalului prins acasă de explozia din Rahova: „Ca atunci când îți iei un KO în cap. Suntem pe drumuri”
GSP.RO
„Am pierdut tot!” » Mărturia tulburătoare a federalului prins acasă de explozia din Rahova: „Ca atunci când îți iei un KO în cap. Suntem pe drumuri”
Aflat într-o stare avansată de ebrietate, căpitanul echipei din România a produs un accident grav în centrul orașului!
GSP.RO
Aflat într-o stare avansată de ebrietate, căpitanul echipei din România a produs un accident grav în centrul orașului!
Parteneri
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
Libertateapentrufemei.ro
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Cum încearcă televiziunea Kanal D să schimbe o lege: „Urgență națională”. Anunțul făcut de Mihai Ghiță
Știri România 13:37
Cum încearcă televiziunea Kanal D să schimbe o lege: „Urgență națională”. Anunțul făcut de Mihai Ghiță
Elevi de clasa a V-a, înjurați și amenințați de o profesoară la Școala Centrală: „De ce urlați ca toți dracii? Dacă îți dau una, acolo înțepenești”
Știri România 13:05
Elevi de clasa a V-a, înjurați și amenințați de o profesoară la Școala Centrală: „De ce urlați ca toți dracii? Dacă îți dau una, acolo înțepenești”
Parteneri
Mesajul terifiant despre un nou război mondial, transmis românilor de un cunoscut strateg israelian: „E cât se poate de posibil”
Adevarul.ro
Mesajul terifiant despre un nou război mondial, transmis românilor de un cunoscut strateg israelian: „E cât se poate de posibil”
Fotbalistul de la FCSB care rupe plasele la antrenament: “E în top 3! S-a schimbat brusc”. Ce se întâmplă cu Chiricheș și contractul lui Cisotti
Fanatik.ro
Fotbalistul de la FCSB care rupe plasele la antrenament: “E în top 3! S-a schimbat brusc”. Ce se întâmplă cu Chiricheș și contractul lui Cisotti
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Seto: „Cel mai incomod adversar al tău ești tu”
Seto: „Cel mai incomod adversar al tău ești tu”
De la scorpion la gol. Când dorința schimbă rolurile în teren
De la scorpion la gol. Când dorința schimbă rolurile în teren
Parteneri
Cum s-a schimbat relația dintre Andreea Marin și fiica ei, Violeta, după ce tânăra a plecat în America la studii: „E foarte important pentru…”
Elle.ro
Cum s-a schimbat relația dintre Andreea Marin și fiica ei, Violeta, după ce tânăra a plecat în America la studii: „E foarte important pentru…”
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian
Unica.ro
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni

Monden

Imagini cu Anca Lungu, după ce și-a schimbat look-ul. Fosta prezentatoare TV s-a tuns scurt și e de nerecunoscut
Stiri Mondene 13:01
Imagini cu Anca Lungu, după ce și-a schimbat look-ul. Fosta prezentatoare TV s-a tuns scurt și e de nerecunoscut
Dieta Ioanei State. Cum a slăbit 17 kilograme în 5 luni. „A fost un proces greoi. Se simte cumva și la piele”
Stiri Mondene 12:45
Dieta Ioanei State. Cum a slăbit 17 kilograme în 5 luni. „A fost un proces greoi. Se simte cumva și la piele”
Parteneri
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
TVMania.ro
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
ObservatorNews.ro
Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu Doru Octavian Dumitru, după ce a făcut AVC grav și l-au dus de urgență la spital! Ce a confirmat chiar familia!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu Doru Octavian Dumitru, după ce a făcut AVC grav și l-au dus de urgență la spital! Ce a confirmat chiar familia!
Parteneri
„Am pierdut tot!” » Mărturia tulburătoare a federalului prins acasă de explozia din Rahova: „Ca atunci când îți iei un KO în cap. Suntem pe drumuri”
GSP.ro
„Am pierdut tot!” » Mărturia tulburătoare a federalului prins acasă de explozia din Rahova: „Ca atunci când îți iei un KO în cap. Suntem pe drumuri”
Aflat într-o stare avansată de ebrietate, căpitanul echipei din România a produs un accident grav în centrul orașului!
GSP.ro
Aflat într-o stare avansată de ebrietate, căpitanul echipei din România a produs un accident grav în centrul orașului!
Parteneri
Accident aviatic în Vaslui: Pilotul unui avion ultraușor a murit
Mediafax.ro
Accident aviatic în Vaslui: Pilotul unui avion ultraușor a murit
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka și Toni erau dați dispăruți de mai multe zile
StirileKanalD.ro
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka și Toni erau dați dispăruți de mai multe zile
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
Redactia.ro
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
Boala care face ravagii în spitalele de pediatrie din România. La ce simptome trebuie să fie atenți părinții
KanalD.ro
Boala care face ravagii în spitalele de pediatrie din România. La ce simptome trebuie să fie atenți părinții

Politic

Alegeri locale parțiale 2025. Lista localităților unde românii ies la vot pe 7 decembrie 2025
Politică 13:17
Alegeri locale parțiale 2025. Lista localităților unde românii ies la vot pe 7 decembrie 2025
Dovada că Ilie Bolojan a fost avertizat de Ministerul Justiției din august că legea pensiilor magistraților nu are avizul CSM | DOCUMENT
Exclusiv
Politică 22 oct.
Dovada că Ilie Bolojan a fost avertizat de Ministerul Justiției din august că legea pensiilor magistraților nu are avizul CSM | DOCUMENT
Parteneri
22-23 octombrie, noaptea care i-a îngrozit pe ieșeni. Ce grozăvii se petreceau la Iași acum exact 100 de ani?
ZiaruldeIasi.ro
22-23 octombrie, noaptea care i-a îngrozit pe ieșeni. Ce grozăvii se petreceau la Iași acum exact 100 de ani?
Cine este Bologna, adversara de 272 milioane de euro a lui FCSB în Europa League. Golgheterul la zi din Serie A și colegul lui Messi, marile pericole
Fanatik.ro
Cine este Bologna, adversara de 272 milioane de euro a lui FCSB în Europa League. Golgheterul la zi din Serie A și colegul lui Messi, marile pericole
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței