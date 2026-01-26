Vremea în Banat 26 ianuarie – 8 februarie 2026

Regimul termic va fi unul foarte dinamic, cu oscilații mari în intervale scurte de timp. Astfel, în prima zi vremea va fi cu mult mai caldă decât normal, cu medii ale maximelor de 10 grade Celsius și ale minimelor de 4… 6 grade Celsius, apoi se va răci, astfel că maximele vor fi în medie de 6… 8 grade Celsius, iar minimele, de 0… 2 grade Celsius. În 28 și 29 ianuarie se va încălzi din nou, spre medii ale maximelor de 10… 12 grade Celsius și ale minimelor de 2… 4 grade Celsius, iar până în data de 2 februarie, valorile diurne vor fi în scădere treptată, la medii de 4… 6 grade Celsius, iar cele nocturne se vor menține constante.

Ulterior vor mai fi variații ușoare, cu maxime cuprinse între de 8 și 12 grade Celsius și minime de -2 și 2 grade Celsius, mediat regional. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată pe aproape întreg intervalul, dar cu cantitățile cele mai însemnate la început.

Vremea în Crișana 26 ianuarie – 8 februarie 2026

Vremea va fi schimbătoare din punct de vedere termic. Prima zi va fi caracterizată de un regim termic mult peste normal, cu maxime mediate de 10 grade Celsius și minime de 4 grade Celsius, apoi acestea vor scădea spre 4 grade Celsius mediat diurn și 2 grade Celsius nocturn, dar în continuare acestea vor fi peste mediile datei.

În 28 și 29 ianuarie temperaturile vor crește din nou la medii de 10… 12 grade Celsius ziua și 0… 4 grade Celsius noaptea, însă până în data de 2 februarie se va înregistra un proces de scădere spre maxime de 6 grade Celsius și minime de 0 grade Celsius mediat regional. A doua săptămână a estimărilor va fi împărțită în două perioade, prima cu încălzire, a doua cu răcire, ce va determina medii ale maximelor cuprinse între 4 și 14 grade Celsius și ale minimelor între -2 și 2 grade Celsius. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată pe tot parcursul intervalului, cu cantități mai însemnate în primele zile.

Vremea în Transilvania 26 ianuarie – 8 februarie 2026

Valorile termice vor avea variații de la o zi la cealaltă în prima săptămână de prognoză, apoi se vor mai stabiliza ușor. Astfel, la debut vor fi maxime în medie de 8 grade Celsius, apoi vor scădea la 4 grade Celsius, în datele de 28 și 29 ianuarie vor crește din nou spre 8 grade Celsius, iar până la finalul intervalului estimat vor oscila între 4 și 8 grade Celsius mediat regional.

Regimul termic nocturn va fi puțin mai stabil, cu minime ce vor alterna între -4 și 2 grade Celsius, valori estimate prin mediere. Precipitațiile vor fi prezente în aproape fiecare zi, dar mai însemnate cantitativ la început.

Vremea în Maramureș 26 ianuarie – 8 februarie 2026

Vremea va fi deosebit de caldă la început, cu maxime mediate la 8 grade Celsius și minime la 2 grade Celsius, dar în următoarele două zile se va răci spre 4 grade Celsius mediat ziua și -2 grade Celsius noaptea.

În intervalul 29 ianuarie – 8 februarie vor mai fi oscilații termice, între 8 și 10 grade Celsius medii ale maximelor în datele de 29 ianuarie și 5 februarie și 4… 6 grade Celsius în 2 februarie.

Minimele termice vor fi mai stabile, cu oscilații în jurul a -2… 2 grade Celsius. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în aproape toate zilele, dar posibil mai însemnate la început.

Vremea în Moldova 26 ianuarie – 8 februarie 2026

Pe tot parcursul intervalului prognozat vor alterna advecțiile de aer cald cu cele reci, ceea ce vor determina schimbări destul de mari în valorile de temperatură.

În acest context, maximele vor avea medii de 2… 4 grade Celsius în primele două zile, apoi vor urca la 8 grade Celsius în următoarele două zile, iar până în data de 1 februarie vor scădea spre 2 grade Celsius. Până la finalul intervalului vor fi în general pe o pantă ascendentă, cu valori de 4… 6 grade Celsius mediat regional.

Regimul termic nocturn se va situa între -6 și 2 grade Celsius, valori prognozate prin mediere, cu cele mai mari în prima săptămână. Se vor semnala precipitații în majoritatea zilelor, dar vor fi în general slabe cantitativ.

Vremeaa în Dobrogea 26 ianuarie – 8 februarie 2026

Până în data de 30 ianuarie, vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, cu medii ale maximelor de 10… 14 grade Celsius și ale minimelor de 2… 6 grade Celsius.

Ulterior, se va răci spre maxime de 6… 8 grade Celsius și minime de -2… 2 grade Celsius mediat regional în intervalul 31 ianuarie – 3 februarie, după care se va mai încălzi ușor până la final de estimări, la valori diurne în medie de 10… 12 grade Celsius și nocturne de 2… 4 grade Celsius.

Probabilitatea ridicată pentru precipitații va fi între 30 ianuarie și 3 februarie, iar în restul timpului acestea se vor semnala trecător și izolat.

Vremea în Muntenia 26 ianuarie – 8 februarie 2026

În prima săptămână de prognoză vor fi alternanțe termice rapide, în urma cărora vor fi influențate în mod deosebit valorile termice diurne.

Dacă în prima zi maxima va fi mediată la 10 grade Celsius, în următoarea va coborî la 6 grade Celsius, apoi va crește la 12 respectiv 14 grade Celsius în data de 29 ianuarie. Ulterior vor marca o scădere treptată până la 8 grade Celsius mediat în data de 2 februarie și apoi vor mai avea ușoare variații, în special de creștere.

Temperaturile minime vor fi mai ridicate la început, cu medii de 0… 4 grade Celsius, apoi vor avea un traseu relativ constant în jurul a -2… 0 grade Celsius. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în fiecare zi, dar acestea vor fi mai însemnate cantitativ în primele zile din interval și din nou la începutul lunii februarie.

Vremea în Oltenia 26 ianuarie – 8 februarie 2026

Valorile termice diurne vor avea medii de 6… 8 grade Celsius în primele două zile din interval, apoi vor crește la 8… 12 grade Celsius mediat regional, astfel că vor caracteriza o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă.

Se vor menține la aceste valori până în data de 31 ianuarie, când vor scădea treptat spre 6 grade Celsius în medie și până la sfârșitul intervalului vor mai crește ușor, la medii în jurul a 10 grade Celsius.

Regimul termic nocturn va fi peste normalul datei la început, cu medii de 2… 4 grade Celsius, dar ulterior, după o răcire de scurtă durată, vor avea doar mici variații în jurul a -2… 2 grade Celsius, valori prognozate ca medie regională. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în fiecare zi, dar pe 26 și 27 ianuarie vor fi mai însemnate cantitativ.

Vremea la munte 26 ianuarie – 8 februarie 2026

Vremea va fi schimbătoare din punct de vedere termic, cu alternanțe destul de rapide în prima săptămână din interval. Regimul termic diurn va avea medii între -2 și 6 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în datele de 26, 28, 29 ianuarie, precum și în 4, 5 și 6 februarie.

Temperaturile minime vor avea medii regionale cuprinse între -8 și 2 grade Celsius, cu cele mai coborâte valori în data de 28 ianuarie, dar și în intervalul 1 – 4 februarie. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată pe tot parcursul intervalului, dar în prima zi acestea vor fi mai însemnate cantitativ.

Meteorologii ANM au emis, luni, un cod portocaliu de ploaie şi lapoviţă valabil de la ora 10.00, până marţi, la ora 20.00, pentru zona de deal şi de munte a judeţelor Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova, unde cantităţile de apă acumulate şi din topirea zăpezilor pot ajunge până la 80 de litri pe metru pătrat. La altitudini de peste 1.700 de metri, va ninge şi se va depune strat de zăpadă de până la 40 de centimetri, iar vântul va bate cu putere, cu rafale de peste 100 km/h, viscolind ninsoarea şi reducând vizibilitatea sub 50 metri. În acelaşi interval, vor fi precipitaţii însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în jumătatea nordică a Olteniei şi a Munteniei şi mixte în zona montană a judeţelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Braşov, Covasna şi Vrancea favorizând topirea zăpezii.

