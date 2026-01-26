Codul portocaliu de viscol și ninsori este valabil în șase județe din România

Meteorologii ANM au prelungit codul portocaliu de ninsori și viscol, în cele 14 județe din România. Sunt anunțate ninsori și precipitații însemnate cantitativ. Atenționare este valabilă de luni, 26 ianuarie, ora 10.00 până marți, 27 ianuarie la ora 20.00.

Codul portocaliu este valabil pentru zona deluroasă și montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova.

În intervalul menționat, în zona deluroasă și montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova vor fi precipitații sub formă de ploaie și lapoviță, importante cantitativ, ce vor favoriza topirea stratului de zăpadă, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

Se vor acumula cantități de apă de 60-80 l/mp. La altitudini de peste 1.700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 30-40 cm, iar vântul va prezenta intensificări, astăzi și la noapte, cu rafale de peste 100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 50 m, anunță meteorologii ANM.

Codul galben de ploi este valabil în patru județe din România

Atenționarea cod galben pentru precipitații însemnate cantitativ este valabilă de luni, 26 ianuarie, ora 10.00 până miercuri, 27 ianuarie la ora 20.00.

În intervalul menționat, vor fi precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în jumătatea nordică a Olteniei și a Munteniei și mixte în zona montană a județelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna și Vrancea favorizând topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 30-40 l/mp și izolat peste 50 l/mp, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

Cum va fi vremea în luna februarie în România

Administrația Națională de Meteorologi a emis prognoza meteo pentru perioada 26 ianuarie – 23 februarie 2025 în România. În următoarele săptămâni vremea va suferi schimbări semnificative în mare parte a țării.

În intervalul menționat, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât normalul perioadei, cu o tendință de încălzire mai ales în regiunile sudice și estice ale României. În același timp, precipitațiile vor fi abundente și frecvente, ceea ce va aduce umezeală în sol și condiții pentru ploi, lapoviță sau ninsori, în funcție de evoluția maselor de aer.